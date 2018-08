Nindberg Barbosa afirma ter 'projeto para caos na Segurança do AM'

Manaus – Pela coligação PSOL, o candidato a deputado estadual Nindberg Barbosa afirmou que o caos na Segurança Pública tem solução. “Temos um projeto preparado para consertar o caos em que se encontra a Segurança Pública no nosso Estado”, afirmou. A declaração foi dada na chegada à TV Em Tempo para o debate desta sexta-feira (24).

Ainda de acordo com o candidato ao governo do Estado, os governantes que atualmente estão no poder não têm tomado ações para cuidar do problema da Segurança Pública. “Chegou a hora da mudança pois aqueles que estão no controle há muito tempo não têm feito nada”, disse.

Nindberg participa de debate na TV Em Tempo na manhã desta sexta-feira | Foto: Janailton Falcão

À população, Nindberg faz um pedido para que assistam ao debate e possam refletir sobre a proposta trazida por cada um. O candidato também manifestou o desejo de que o debate prossiga de maneira tranquila e democrática. “Espero que seja um debate democrático para que as pessoas consigam analisar todas as propostas em pauta”, pontuou.

