Omar diz que Amazonino adota práticas de 'coronelismo'

Durante a entrevista a uma emissora televisão, o candidato ao governo Omar Aziz (PSD) criticou o atual governador que, segundo ele, continua adotando práticas de “coronelismo”, onde prevalece o voto de cabresto.

Amazonino Mendes (PDT) cobrou, através do secretário executivo de saúde, Orestes Guimarães, que o ex-diretor presidente da Fundação Alfredo da Mata Helder Cavalcante Souza o apoiasse na reeleição para governador. E, caso não o fizesse, deveria entregar o cargo.

— O doutor Helder é um médico eleito pela comunidade científica do “Alfredo da Mata” e teve de entregar o cargo, porque foi questionada a vontade dele de votar.

Velha prática

Para completar a cutucada, o senador disparou:

— Parece que estamos no tempo do coronelismo.

Helder deixou o cargo no início da semana.

Culpa da imprensa

O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) Bartolomeu Ferreira de Azevedo concedeu direito de resposta ao candidato ao governo do Estado Amazonino Mendes (PDT) contra o jornal EM TEMPO.

Culpa da imprensa 2

De acordo com o magistrado Bartolomeu, o jornal tem o “claro propósito” de denegrir a imagem do governante, que busca a reeleição, e que cometeu “excesso à liberdade constitucional de expressão”.

Fato é fato

Dito isso, o EM TEMPO convida o nobre magistrado para dar uma volta nos hospitais e unidades de saúde do Amazonas, para comprovar que este jornal não inventa notícias, nem cria personagens que deram o depoimento à matéria publicada.

Até porque, ninguém briga com os fatos.

Só não vê quem não quer

A crise na saúde é um fato que está diante dos olhos de toda a sociedade.

Nem sempre um fato tão triste, como a crise da saúde, é fruto de “excessos de jornalistas”.

TCE de olho no governo

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) emitiu um alerta para que o governo do Estado cumpra a destinação mínima de verbas para investimento na educação e pagamento dos profissionais do magistério que não foi atendido no terceiro bimestre do ano.

Merreca

Segundo dados do TCE, do orçamento estadual, o Executivo investiu apenas 15,76 % com despesas em educação e 43,30 % no pagamento dos professores, quando os números mínimos deveriam ser 25% e 60%, respectivamente.

Largam na frente

Pesquisa da Projeta, divulgada ontem (23), mostra que Eduardo Braga (MDB) e Vanessa Grazziotin (PC do B) devem se reeleger para o Senado Federal.

O emedebista aparece em primeiro, com 36,8% das intenções de votos, e a comunista vem na sequência, com 22,6%.

Mantendo a dianteira

Vale lembrar que em todas as pesquisas divulgadas até aqui, ambos aparecem na mesma colocação.

A cada amostragem, mudam apenas os percentuais.

Comendo pela beira

O deputado federal Alfredo Nascimento (PR) aparece na terceira colocação com 20,8%.

Como a margem de erro da pesquisa é 2,53%, é possível considerar que ele e Vanessa lutam pela segunda vaga do Senado.

Desilusão na política

A pesquisa revela também o fenômeno de alto número de indecisos e pessoas que afirmam votar branco e nulo.

Esse sentimento marcou a eleição suplementar do ano passado e deve se repetir em 2018.

Olho nos indecisos

A soma de brancos e nulos representa cerca de 30% dos eleitores.

Ou seja, os candidatos devem focar essas pessoas, para obterem êxito no pleito.

A pesquisa

Registrada no TRE-AM com o número AM-01053/2018, a pesquisa da Projeta entrevistou 1,5 mil eleitores entre os dias 17 e 21 agosto em Manaus, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Iranduba, Presidente Figueiredo e Maués.

Racha da Afeam

A presidente eleita da AFEAM, Iolane Machado da Silva, descartou veementemente que não teve o nome vetado pelo Banco Central (Bacen).

Segundo ela, o que ocorre de fato é que o Bacen recebeu uma denúncia de que a presidente eleita já estaria respondendo legalmente pela AFEAM antes de ter o nome aprovado pelo referido órgão regulador do sistema financeiro nacional.

Resistência política

Iolane Machado garante que a versão levada ao Bacen é inverídica e tem prazo para se defender.

No mais, a moça garante que o ocorrido é fruto de forte resistência política da diretoria anterior, que não aceita ser substituída, “tentando se manter no cargo a qualquer custo, passando por cima inclusive de princípios éticos”.

— O vazamento de informações sigilosas, inclusive, será alvo de interpelações judiciais –, dispara.





