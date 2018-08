Perdeu o 1º Debate da TV Em Tempo? Veja tudo o que rolou nesta sexta

Manaus - O primeiro debate eleitoral exclusivamente sobre um tema foi feito nesta sexta-feira (24), na sede da TV Em Tempo , onde reuniu os candidatos ao Governo do Amazonas nas eleições deste ano. Dos seis nomes, cinco apareceram. Apenas o candidato à reeleição e atual governador, Amazonino Mendes (PDT), decidiu não divulgar suas propostas à população.

O tema escolhido pela produção do programa foi Segurança Pública, onde os cinco candidatos, Lúcia Antony (PCdoB) , Omar Aziz (PSD), David Almeida (PSB) , Wilson Lima (PSC) e Nindberg Barbosa (Psol) , tiveram a chance de defender propostas.

Diminuir a violência nos transportes públicos, resolver a crise carcerária e aprimorar a polícia foram alguns dos assuntos discutidos durante as duas horas de programa.

Leia também: Omar diz que Amazonino adota práticas de 'coronelismo'

Divididos em quatro blocos, o primeiro trouxe a pergunta: "Qual a proposta para a segurança pública?". O segundo bloco tratou do assunto "Quantos novos presídios devem ser construídos nos próximos quatro anos e com qual capacidade de ocupação? Qual o valor do investimento?".

Nos dois últimos blocos houve temas livres, em que os candidatos fizeram perguntas uns aos outros, com direito a réplica e tréplica, e as considerações finais. Acompanhe o resumo de cada bloco e as respectivas transmissões televisivas a seguir:

Primeiro bloco

Abrindo as respostas do programa, a candidata Lúcia Antony afirmou que pretende combater a violência com inclusão social e programas de distribuição de rendas. "A violência é consequência do individualismo. Quero integrar a sociedade em um nível de igualdade", afirmou.

O candidato Omar Aziz falou em ampliar programas antigos no Estado. "Repaginar o programa Ronda no Bairro transformando-o no Ronda Total. Delegacias abertas durante a noite e mais viaturas fazem parte disso", disse. Nindberg Barbosa falou sobre o mapeamento das novas áreas de segurança para trabalhar a prevenção das forças.

David projetou fazer programas familiares em que a sociedade vai unir forças com a polícia para inibir a violência. Já Wilson Lima comentou sobre o incentivo tecnológico de softwares inteligentes. Veja o vídeo completo:

Segundo bloco



No segundo bloco, os candidatos David e Omar fizeram alfinetadas contra o governador Amazonino Mendes por estar silenciado sobre o tema e não comparecer. A maioria dos candidatos recomendou a revisão dos contratos com a Umanizzare, concessionária da administração de todos os presídios do Amazonas. Veja o vídeo:

Terceiro e quarto bloco

Nos últimos blocos, os candidatos refutaram a "política velha", conhecida pelas alianças corruptas investindo em novas e estreantes administrações, como a de Wilson Lima e Nidberg Barbosa. Nas considerações finais, os candidatos reafirmaram suas propostas e prometeram o desafio de mudar o cenário atual, a partir de 1º de janeiro. Confira os vídeos na sequência:

Leia mais

'Segurança Pública no Amazonas está em descontrole', diz Serafim

Crise na segurança do AM leva Arthur a pedir ajuda do governo federal