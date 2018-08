Entre propostas e farpas, segurança pública é tema de debate no Agora

Manaus - A reportagem especial de Márcio Azevedo e Mariana Rocha, mostrando o panorama de caos e violência no Amazonas, deu o tom do primeiro debate temático realizado no Programa Agora, na manhã desta sexta-feira (24), pela TV Em Tempo. A transmissão, pela primeira vez, foi no formato multiplataforma, sendo exibida, ao mesmo tempo, pelo Portal Em Tempo, pelo Facebook do Em Tempo e pelo canal do YouTube, e ainda com flashes na Rádio Nativa.

Mediado pela apresentadora Márcia Lasmar, o debate reuniu cinco candidatos concorrentes ao cargo de governador do Amazonas: Omar Aziz (PSD), David Almeida (PSB), Lúcia Antony (PCdoB), Nindberg Barbosa, o "Berg da UGT" (Psol) e Wilson Lima (PSC). O candidato Amazonino Mendes (PDT) não compareceu e já havia informado à imprensa que não compareceria a compromissos eleitorais "que interferissem em seus trabalhos como governador". Os demais candidatos questionaram a ausência do postulante à reeleição .

Wilson Lima foi o primeiro candidato a tocar no assunto da vigilância das fronteiras, falando em parcerias com o Governo Federal. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

No primeiro bloco, os candidatos tiveram a oportunidade de mostrar as propostas para a segurança pública em um governo hipotético. Com pequenas alterações em programas e falas, todos os postulantes prometeram resolver o problema das fronteiras abertas, que são passagens livres do narcotráfico; e aumentar o efetivo das forças de segurança do Estado.



No segundo bloco, os candidatos responderam a uma só pergunta da produção do Programa Agora: "quantos presídios devem ser construídos em quatro anos de mandato? Qual o valor deste investimento?". A pergunta foi feita devido à sua pertinência: ainda está fresco na memória de todos os amazonenses o massacre ocorrido em 1° de janeiro de 2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que deixou 56 detentos mortos e mais de 200 fugitivos do presídio.

David Almeida "lamentou" a ausência de Amazonino Mendes no debate, e criticou a má gestão do atual governador. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

Enquanto Wilson Lima e Berg da UGT propuseram a revisão dos contratos e investimentos na área prisional, Lúcia Antony lembrou das cenas vistas nos portões dos presídios, em que mães choravam por seus filhos depois do massacre. David continuou a atacar Amazonino pelo desvio de verbas públicas, prometendo investir em educação para não investir em presídios. Omar Aziz destacou que não é apenas a questão prisional que deve ser levada em conta, mas sim reorganização do sistema de segurança pública, que está defasado.



As farpas foram deixadas para o terceiro bloco. Enquanto Omar questionou David sobre qual seria o programa de enfrentamento à violência do deputado no governo, David se alvoroçou na rodada seguinte e questionou Omar sobre o legado que o Ronda no Bairro deixou para a população. Omar não deixou por menos, e lembrou ao hoje presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que ele era deputado e líder do PSD na Casa Legislativa quando o Ronda no Bairro foi instaurado.

Já na terceira rodada de confrontos, Lúcia Antony questionou Wilson Lima se haveria parcerias com as prefeituras do interior do Amazonas para o combate ao crime.

"Precisamos aumentar o efetivo da PM lá no interior, já que tem policial militar e policial civil que desempenham funções de agente penitenciário. Tem prefeito no interior vendendo a ideia de que consegue resolver problema da segurança pública, quando isso é de responsabilidade do Estado."

Berg da UGT defendeu a reeducação e reestruturação do sistema prisional, durante a entevista. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

Lúcia Antony também foi interrogada, logo em seguida, por Berg da UGT, sobre a violência dentro do transporte coletivo. A comunista aproveitou para criticar o programa da Secretaria de Segurança Pública que colocaria policiais nos ônibus.

"Não dá para colocar policiais à paisana dentro dos ônibus, porque já não temos efetivo policial na rua para combater o crime, quanto mais para colocar dentro dos ônibus."

Em seguida, o próprio Wilson Lima questionou Berg da UGT sobre o uso da tecnologia na segurança pública em um possível mandato do psolista.

"Queremos usar a tecnologia para fazer a prevenção. Vamos usar as câmeras e a tecnologia? Sim, vamos, mas queremos que esses equipamentos estejam funcionando para poderem ser usados", disse Berg.

Lúcia Antony se colocou como a candidata que representa um projeto de inclusão social iniciado pelo ex-presidente Lula. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

Considerações



Os candidatos aproveitaram o quarto e último bloco do Agora para fazerem considerações finais e pedirem da população um voto de confiança. Wilson, David e Berg se colocaram como candidatos para tentarem resolver o problema da violência, que triplicou em 10 anos. Já Lúcia Antony se postou como a candidata que representa um projeto de inclusão e desenvolvimento social, iniciado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Omar Aziz lembrou, mais uma vez, do trabalho do Ronda no Bairro e do Galera Nota 10 que, segundo ele, foram descontinuados nos governos seguintes. "Fui secretário de Segurança Pública quando as galeras dominavam os bairros. Com trabalho de repressão e prevenção, acabamos com as galeras. Não posso me comprometer com o que não posso fazer, mas peço o seu voto para resolvermos isso".

Durante o debate, Omar lembrou do Ronda no Bairro e do Galera Nota 10, e prometeu implantar o Ronda Total. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

O próximo debate acontecerá na terça-feira (28), no mesmo horário, também no Programa Agora e, desta vez, o tema será a geração de emprego e renda. Um terceiro debate, agora geral, e sobre todos os temas, está marcado para a data simbólica de 11 de setembro, quando é lembrada a queda das Torres Gêmeas de Nova York. Coincidência ou não, o confronto será comandado pelo jornalista Marcelo Bastos, do SBT Brasil.

A cadeira reservada a Amazonino Mendes ficou presente na arena durante todo o tempo do debate. Infelizmente, vazia. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

