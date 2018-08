PT vai recorrer da decisão de exclusão da coligação ‘Renova Amazonas’

Sinésio Campos disse que o partido cumpriu com as determinações da executiva nacional e reiterou que irão recorrer da decisão | Foto: Divulgação

Manaus -Em desacordo com a decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a coligação ‘Renova Amazonas’, que tem David Almeida (PSB) como candidato ao governo, vai recorrer da decisão que exclui o Partido dos Trabalhadores (PT) da chapa, atestada pelo juiz eleitoral Marco Antônio Pinto da Costa na noite da última quinta-feira (23).



A determinação foi anunciada horas após Ministério Público Eleitoral (MPE-AM) divulgar parecer que orientava a permanência do partido na coligação.

De acordo com o presidente estadual do PT, Sinésio Campos, o partido cumpriu com as determinações da executiva nacional e reiterou que irão recorrer da decisão. “Volto a dizer que em momento algum infringimos qualquer resolução nacional. Me causa estranheza a decisão do juiz porque é contrária ao parecer do MP. Vamos recorrer porque acreditamos que houve, por parte da Justiça, uma má interpretação da situação”, disse.

Vanessa Grazziotin

Sinésio destacou, mais uma vez, que a sigla apoia a candidatura de David Almeida por orientação da nacional e que o fato gerador do imbróglio foi o pedido de inclusão da senadora Vanessa Grazziotin (PC do B) na coligação.

Com exceção do PT, os outros partidos que compõem a chapa não acataram a solicitação. A situação resultou no pedido de anulação parcial da coligação, feita pela presidente nacional da sigla petista, Gleisi Hoffmann.

No entanto, a decisão foi vista como uma forma de seguir a prerrogativa que a direção nacional tem sobre diretórios municipais e estaduais, como afirma o dirigente estadual do PC do B, Eron Bezerra.

Para ele, não há mais impasse e a matéria foi decidida a partir do momento em que o juiz eleitoral pediu a exclusão do PT da coligação. Consequentemente, a sigla seria incluída na coligação “O Povo Feliz De Novo”, composta também pelo partido comunista e o PROS.

“O MP deu o parecer, o que não quer dizer que seria acatado. O juiz emitiu parecer jurídico bem fundamentado, que respeita o princípio básico de que compete aos partidos decidirem com quem irão coligar. A direção nacional anulou parte da convenção estadual para determinar que corrigissem o erro, incluindo Vanessa e o PC do B na coligação, e não cumpriram. Essa matéria, portanto, está decidida. As partes têm direito de recorrer, mas não há mais indefinição”, disse.

Eron ressaltou que, com a determinação, é preciso tomar medidas práticas para que os candidatos do PT não sejam prejudicados e assegurar as candidaturas dos partidos.

O TRE informou que os recursos apresentados tem até 20 dias para serem julgados, ou seja, até o dia 17 de setembro.

