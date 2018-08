Amazonino terá maior tempo de propaganda no rádio e TV

| Foto: Reprodução/Facebook Marcelo Ramos

Manaus - O tempo e a ordem de propaganda eleitoral em rádio e televisão para os candidatos ao cargo de Governador do Amazonas foram definidos pela Justiça Eleitoral, e o maior tempo ficou com Amazonino Mendes (PDT). O atual governador terá 2 minutos 48 segundos. O sorteio aconteceu na tarde da sexta-feira (24) no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).



Depois de Amazonino, o candidato Omar Aziz (PSD) terá o segundo maior tempo de propaganda com 2 minutos e 42 segundos.

O terceiro maior tempo ficou com a candidata do PC do B, Lúcia Regina Antony com 1 minuto e 36 segundos.

O candidato David Almeida (PSB), que teve o tempo do PT descontado de sua chapa ficará com 1 minuto e 5 segundos. A pedido da executiva nacional, a Justiça retirou o Partido dos trabalhadores do arco de aliança do socialista.

Wilson Lima (PSC) terá à disposição 25 segundos. O candidato Berg da UGT (Psol) ficou com 13 segundos. O candidato Sidney Cabral do PSTU terá apenas 7 segundos.

A propaganda inicia no próximo dia 31 e vai até o dia 4 outubro. O tempo foi reduzido de 45 dias para 35 dias. Para as inserções em bloco no horário de propaganda eleitoral gratuita ficou definido que no rádio os programas serão exibidos pela parte da manhã, as 7h e ao meio dia. Já na televisão as propagandas serão exibidas durante o meio dia e a noite no horário nobre de 20h às 21h. Além das inserções menores de propaganda com duração média de 30 a 60 segundos, diariamente.

Também foi definida a ordem da veiculação dos programas dos candidatos. Sidney Cabral será primeiro, seguido de Omar Aziz, Berg da UGT, Wilson Lima, Lúcia Antony, David Almeida e por último Amazonino Mendes.

Na negociação entre o Sindicato das Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado do Amazonas (Sinderpam) e os representantes das coligações e partidos presentes, chegou-se a um acordo de que a veiculação será feita sem risco de diferença de horário de uma empresa para outra. "A gente conseguiu compor um acordo com as rádios e televisões, e ficou muito tranquilo. A gente respeitou o horário comercial das emissoras durante o pleito e não criou nenhuma situação de embaraço", disse Loren Nicácio, advogada do Sinderpam.

De acordo com o desembargador do TRE-AM, João Simões, a distribuição do tempo segue os critérios de representatividade partidária na Câmara dos Deputados e no Senado.

Quanto maior a representatividade, maior é o tempo de propaganda para o partido ou coligação na rede de rádio e televisão. "Isso não depende do Tribunal, fizemos apenas o que determina a lei. E todos compreenderam que foi feito de forma transparente" disse Simões.

Fiscalização

A juíza da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TER-AM, Anagali Bertazzo, disse que as mídias de propagandas que serão entregues aos canais de rádio e televisão serão propagadas da maneira que chegarem. “Nós não fazemos censura previa, ou seja, verificar o que tem no material. A mídia vai chegar e vai ser divulgadas. Mas todos sabem que não pode ofensas e nem notícias falsas e quem se sentir ofendido pode representar ação junto ao TRE-AM”, relatou.

Anagali Bertazzo chamou atenção também para que os eleitores fiquem atentos no manual de propaganda eleitoral que está sendo divulgados na página do TRE na internet. “A justiça eleitoral nos precisamos que cheguem as demandas. Nós não temos olhos em toda a cidade, então se alguém tomar conhecimento de propaganda irregular que nos comunique”, completou a juíza.

