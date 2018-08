Omar e Bisneto se reúnem com lideranças no bairro Cidade de Deus

Manaus - O senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), se reuniu na noite de sexta-feira (24) com lideranças do bairro Cidade de Deus, Zona Norte, para falar sobre propostas dentro dos temas da educação, saúde e segurança. O encontro ocorreu no Balneário Luar do Sertão.

"Fui o governador que construiu a primeira clínica de reabilitação para dependentes químicos do Amazonas. Quero ajudar pais e mães que sofrem com filhos envolvidos no mundo das drogas a reverter esse quadro. Eu tenho propostas concretas, não trabalho com improviso", afirmou Aziz.

O encontro marcou a presença de parceiros da coligação 'Amazonas com Segurança' | Foto: Divulgação/Assessoria

Acompanhado do candidato a vice-governador, Arthur Bisneto (PSDB), o encontro foi organizado pelo vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Robson Teixeira - o Raulzinho (DEM) - e contou com a presença do deputado federal e candidato a reeleição, Pauderney Avelino (DEM).

Bisneto disse que a parceria com Omar deu-se porque o senador é um o mais preparado para trazer de volta segurança para o Amazonas. "Me encantou o Programa Ronda Total, que é um programa acima do Ronda no Bairro.

Nele nós teremos interação com toda a sociedade civil organizada e a iniciativa privada para atuar preventivamente no combate ao tráfico de drogas", terminou.

