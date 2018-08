‘Minha candidatura foi por indignação com o cenário atual’, diz Berg

Berg da UGT tem o projeto o fortalecimento da segurança das nossas fronteiras | Foto: Marcely Gomes





Manaus - Sindicalista há mais de 20 anos, o bancário Nindberg Barbosa – o Berg da UGT (União Geral dos Trabalhadores) –, do Partido Socialista e Liberdade (PSOL), abre a rodada de entrevistas do EM TEMPO com os candidatos que disputam o governo do Amazonas no pleito de 2018. Em sua primeira disputa partidária, o candidato traz a proposta da nova política, baseada na integração de todos os seguimentos, na ocupação de cargos por concursos públicos e por meritocracia. Ele também fala sobre suas propostas para a Saúde, Educação e Segurança Pública.



EM TEMPO – Por que o senhor quer ser governador do Amazonas?

Berg da UGT - A minha candidatura se deu por indignação com o atual cenário, pelo jeito que nós estamos vendo as políticas públicas acontecendo no nosso Estado. Nós estamos vivendo um caos na Saúde, na Educação e na Segurança. E como a gente milita no movimento sindical sempre em busca de condições, de qualidade de vida dos nossos representados, trabalhadores em geral, isso nos indignou e fez com que nos credenciássemos e viéssemos nestas eleições. Estamos no Psol, um partido limpo, de vanguarda, e que não está na Lava Jato, e nos dá a garantia de fazer um bom trabalho. É a primeira vez que venho para a política partidária, mas estou há 20 anos no movimento sindical sempre brigando por melhorias para os trabalhadores.

EM TEMPO – Quais são suas propostas para saúde pública?

B. UGT – É desumano do jeito que nós estamos vendo nos hospitais e nos SPAs (Serviço de Pronto Atendimento) a falta de medicamentos, a falta de médicos, falta de materiais. O Getúlio Vargas, que foi recentemente reinaugurado, não tem equipamentos para fazer tomografias. Então temos em nosso projeto, além de solucionar essas situações, a construção de hospitais em municípios cuja população tenha mais do que 80 mil habitantes, no caso, Manacapuru, Itacoatiara e mais um em Manaus, na Zona Oeste, para que desafogue os atendimentos que estão tendo na Zona Leste (João Lúcio, Platão de Araújo), que já estão estrangulados. Temos visto uma desorganização administrativa na saúde. Hoje, se você perguntar qual o médico que ficou de licença, a própria Secretaria de Saúde não sabe informar quem saiu de licença, onde o médico está lotado e quando ele vai voltar. Isso faz com que a desorganização de um modo geral, desde o administrativo até a falta de empregado, a falta de material, faça com que tenhamos esse caos. Não vamos deixar faltar material, equipamentos, e faremos concursos públicos para que esses profissionais preencham essa lacuna que existem com esses convênios de terceirizados, que fazem uma grande manifestação para ter seus direitos garantidos.

EM TEMPO – E para Educação?

B. UGT – Na área da Educação temos o projeto de colocar cursos técnicos para as pessoas que estão saindo do ensino médio tentar um emprego. Porque, quando fica no ócio, aí o tráfico de drogas vai lá e captura essas pessoas, porque sem dinheiro essas pessoas entram nessa situação que não é salutar. E a educação faz com que a gente pegue os nossos jovens – normalmente aqueles que estão entre 12 a 17 anos –, porque eles estão sendo recrutados pelo tráfico. Temos que colocá-los nas escolas, para eles aprenderem que aquele não é um bom caminho.

EM TEMPO – Para resolver o caos na segurança pública, o que o senhor propõe?

B. UGT - Vivemos um caos na segurança e entendemos que esse caos pode ser combatido também com a educação, por isso que a gente vai colocar a Unidade de Policiamento Preventivo (UPP), porque não adianta nós sabermos quem matou e quem roubou. Não quero é que a população seja morta e seja assaltada. Temos também no nosso projeto o fortalecimento da segurança das nossas fronteiras. Não podemos deixar o tráfico tomar de conta. Temos que contratar mais policiais, temos que conversar com a inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, com uma parceria com a Polícia Federal, para ver como a gente, em conjunto, pode combater essa situação. Não precisamos fazer como foi feito no governo atual, contratar por valores milionários pessoas que venham de fora para tentar ensinar como fiscalizar a nossa floresta e, inclusive, podemos fazer parceria com o próprio Exército, que conhece muito bem nossa floresta.

EM TEMPO – Como o senhor avalia o atual governo?

B. UGT – Entendemos que o atual governo deixa a desejar. São mais de 36 anos que o mesmo grupo de pessoas está no poder. Só trocam as cadeiras. Hoje, nós estamos pagando uma conta muito cara por falta de políticas públicas.

EM TEMPO – Por que o Psol não coligou com nenhum outro partido?

B. UGT – Na realidade, nós tivemos algumas conversas para ver se nós coligávamos, mas, infelizmente, por questões de barreiras, de ideologias, ficou difícil coligar. E, no nosso entendimento, o Psol é um partido de vanguarda, que respeita todas as diversidades. A gente tem buscado valorizar a mulher, o índio, valorizar todos os seguimentos. E, como a gente começou a conversar, não deu para se fazer (uma coligação), a não ser o majoritário próprio. Uma chapa pura nos dá a garantia de que, quando a gente for escolher o nosso secretariado, coloque as pessoas através do mérito. Então, a meritocracia tem que acontecer. Podemos buscar pessoas em outros partidos, porque não vamos estar vendendo o nosso mandato para podermos nos eleger.

EM TEMPO – O Psol é um partido com nomes influentes no cenário nacional. Por que no Amazonas nunca conseguiu eleger ninguém?

B. UGT – O Psol não é um partido pequeno. É um partido novo. Estamos começando a crescer. O Psol está em 42 municípios (do Estado), tendo seus diretórios aqui no Amazonas. Temos cinco mil militantes, que são os que estão fazendo a nossa campanha em nível de Estado. Hoje nós estamos trabalhando para que o partido fique maior do que ele já é. Existem algumas correntes em todos os partidos e não poderia ser diferente no Psol, mas fizemos a nossa convenção e ali, por questões democráticas, o meu nome foi eleito. O Psol, apesar de ser socialista, continua com democracia, que diz que a maioria vence, e a minoria tem que acatar. Estamos eleitos pela maioria, e a minoria está vindo para somar. Nosso objetivo é fortalecer um número no partido, nos elegermos e fazermos uma boa administração no Estado.

EM TEMPO – O tempo de TV do seu partido é curto. O senhor vai focar as redes sociais?

B. UGT – Não podemos abrir mão das redes sociais, porque elas são muito mais efetivas, hoje, do que o corpo a corpo. Estamos também indo para o corpo a corpo, colocando para a sociedade o que nós temos de propostas, como estamos trabalhando e o que estamos querendo.

