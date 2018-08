Desencanto eleitoral : AM lidera lista de eleitores 'insatisfeitos'

Segundo pesquisa do Ibope, o Amazonas, ao lado do Rio de Janeiro, lidera, com 40%, o ranking dos eleitores que se declaram “insatisfeitos” | Foto: Malika

Segundo pesquisa do Ibope, o Amazonas, ao lado do Rio de Janeiro, lidera, com 40%, o ranking dos eleitores que se declaram “insatisfeitos” ou “muito insatisfeitos” com sua vida.

Com isso, é provável que se repita o fenômeno da eleição suplementar de 2017, quando o primeiro colocado foram os votos “ brancos e nulos”. Amazonino Mendes (PDT) foi o 2º colocado e Eduardo Braga (MDB) o 3º.

Nessa pesquisa sobre os “ insatisfeitos”, Roraima aparece com 39%; Bahia com 38%; Amapá e São Paulo ficaram com 35%. A pesquisa do Ibope foi realizada no mês de agosto, com eleitores em 25 estados do país e do Distrito Federal.

Chapa vermelha...

O imbróglio envolvendo a ordem da executiva nacional do PT determinando que o partido coligue com a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) no Amazonas segue repercutindo.

Fora da chapa de David Almeida (PSB) por determinação da Justiça, os petistas articulam, agora, uma candidatura própria ao Governo do Amazonas.

... com Praça na Cabeça

A nova chapa teria o ex-deputado federal Francisco Praciano (PT) como candidato ao governo com Eron Bezerra (PCd B) como vice. Assim, a ex-vereadora Lúcia Antony (PCdoB) sairia da disputa.

PT rachado

A verdade é que a situação envolvendo Vanessa Grazziotin gerou um racha no PT.

Tem muita gente insatisfeita porque a coligação PT-PCdoB não tem a densidade eleitoral necessária para dar suporte às pretensões de José Ricardo a se eleger deputado federal e Sinésio Campos de se reeleger deputado estadual.

PSB precavido

Enquanto isso, o PSB, de David Almeida, segue acreditando que o PT permanecerá na chapa. Porém, o partido já se mexe para encontrar um novo nome para ser vice na chapa.

Amazonino cutuca David

Em evento na noite do último sábado em Coarí, o governador Amazonino Mendes (PDT) cutucou David Almeida (PSB), ao afirmar, durante seu discurso, que não permitirá que “aventureiros lancem mão, de novo, da máquina administrativa”.

Nem pensar

— Não posso permitir que aventureiro lance mão de novo na máquina administrativa. Não quero nem pensar em ver o Estado nas mãos de inescrupulosos como ele ficou – afirmou Mazoca.

“Síndrome de Golias”

Por sua vez, David disse que o governador pode bater e espernear quantas vezes quiser, porque ele não tem medo.

— Como mostra uma passagem da Bíblia, é possível derrotar aqueles que sofrem da “ “síndrome de Golias”.

Hit de La Casa de Papel

O candidato a deputado federal Francisco Souza (Podemos) está pegando carona no sucesso de La Casa de Papel e fez uma paródia da música “Bella Ciao”, tema do seriado espanhol, como seu hit de campanha.

Messi Tchau

Tem que ter cuidado, porque os argentinos também pegaram carona na “Bella Ciao”. Fizeram isso, e o tiro saiu pela culatra.

Com a desclassificação da celeste, a letra ficou assim no xaveco brasileiro:

— O Di Maria! O Mascherano! O Messi, tchau! Messi tchau! Messi tchau, tchau, tchau!...

Sem fundo eleitoral

Em sentença inédita no país, a Justiça proibiu que um candidato acesse os recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado fundo eleitoral.

A decisão liminar foi tomada na última quinta-feira (23) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, em atendimento a pedido do Ministério Público Eleitoral no estado.

Campanha sem dinheiro

O juiz federal Arthur Pinheiro Chaves impediu o candidato a deputado estadual Mauro Cezar Melo Ribeiro (PRB) de usar verbas do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o fundo partidário.

X

A multa prevista para o caso de desobediência à decisão é de R$ 10 mil por dia de descumprimento.

Discurso de ódio

O Supremo Tribunal Federal (STF) examina, nesta terça-feira (28), mais uma denúncia contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

Ele é acusado de racismo acerca de quilombolas, indígenas, mulheres, refugiados e LGTBs.

O que ele disse

De acordo com a denúncia da PGR, Bolsonaro usou expressões discriminatórias e de ódio contra grupos sociais durante palestra no Rio em 2017.

A procuradora-geral Raquel Dodge anotou como graves as seguintes declarações do deputado:

Ofendeu mulheres

“Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher”.

Atacou índios

“Em seguida, Bolsonaro apontou seu discurso de ódio para os índios, impondo-lhes a culpa pela não construção de três hidrelétricas em Roraima e criticando as demarcações de terras indígenas”;

Discriminou negros

“Eu fui em um quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada, nem para procriador eles servem mais”.

