Candidatos discutem emprego e renda no 2º debate da TV Em Tempo

Manaus - Os sete candidatos ao Governo do Estado do Amazonas estarão nesta terça-feira (28), a partir das 11h30, no programa Agora, da TV EM TEMPO, com a apresentadora Marcia Lasmar, para debater o tema emprego e renda por aproximadamente 1 hora e 30 minutos.

Na última sexta-feira (24), os postulantes ao cargo de governador, apresentaram propostas sobre o tema segurança pública. O próximo encontro está agendado para o dia 11 de setembro.

A dinâmica da atração segue o mesmo padrão do programa anterior, em que, no primeiro bloco, é apresentada uma matéria elaborada pelos jornalistas da casa aos candidatos , em seguida eles têm a oportunidade de defender suas ideias para o setor.

No segundo bloco, candidato pergunta para candidato, conforme sorteio realizado duas horas antes do início do debate. No penúltimo bloco, os postulantes serão questionados com uma pergunta feita pela população e, na última parte, cada um terá três minutos para as considerações finais.

Último debate

No último debate, realizado no dia 24, o destaque foi a promessa de candidatados de aumentarem o efetivo, bem como a humanização do policiamento e conscientização da população.

Lúcia Antony

Na ocasião, a candidata Lúcia Anthony (PCdoB) sinalizou que a insegurança é fruto da falta de oportunidade e individualismo e destacou a necessidade de construir clínicas de reabilitação. “É necessário criar um plano de atuação humanizado”, disse a candidata. Segundo ela, uma parceria entre o governo e a sociedade civil também pode ajudar a resolver problemas da segurança pública.

Omar Aziz

Omar Aziz relembrou que o Ronda nos Bairros, programa criado por ele, deu resultados positivos, mas não teve continuação nas gestões que o sucederam e adiantou a elaboração do Ronda Total, a ser integrado com diversas secretarias. ‘Isso inclui, primeiramente, tirar centenas de jovens da falta de oportunidade”, explicou. No entendimento dele, para essa realização é necessário, ainda, a contratação de 4 mil novos policiais.

Berg da UGT

No programa, Berg da UGT citou que o melhor caminho é a prevenção amparada por mais contratações de policiais. “Existe viatura, mas tem um limite de utilização de combustível. É um absurdo. Nosso plano de governo será debatido preventivamente. Temos de ter 8 mil policiais na corporação, até 2015, para pode dar condições de ir e vir das pessoas”, explicou. O sindicalista considera difícil construir uma política pública para a segurança sem reforço na educação.

No último debate, o destaque entre os candidatos foi a promessa de aumento de efetivo, assim como a humanização do policiamento | Foto: Divulgação

David Almeida

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida, comentou sobre a importância da família e de programas direcionados para a juventude. “Iremos implementar uma rede de proteção à família. Hoje, o Estado não tem um projeto para a juventude. E nós queremos fortalecer as famílias, por meio de iniciativas realizadas em igrejas evangélicas e católicas”, disse.

Quanto a parte operacional, David argumenta sobre a valorização do profissional e aumento do efetivo, para que o servidor trabalhe motivado. “Faremos um concurso público no início da nossa gestão”, comentou.

Wilson Lima

O jornalista Wilson Lima comentou que acontecem cerca de 10 assaltos por dia em Manaus e no interior, os policiais trabalham com quantidade de gasolina limitada. “Vamos aumentar o efetivo de policiais militares e civis, ampliar o monitoramento, para alcance da leitura de placas de carros. Não vou trazer propostas mirabolantes, mas o que é possível fazer”, acrescentou.

Outros blocos

No segundo bloco, candidatos perguntaram a seus adversários. Já no penúltimo bloco, os candidatos responderam a uma pergunta sobre o futuro do sistema prisional.

Sobre esse assunto, a maioria dos candidatos indicaram que a melhoria deve acontecer com investimento em efetivo. No último bloco, com considerações finais, os postulantes reafirmaram sobre seus planos de governo e pediram votos.

