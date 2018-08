‘O jovem precisa de oportunidades para aprender’, analisa Omar Aziz

Manaus - O candidato ao Governo do Amazonas pelo PSD nas Eleições 2018, Omar Aziz , destacou, durante chegada à TV Em Tempo , na manhã desta terça-feira (28), que se eleito garantirá segurança jurídica para a Zona Franca de Manaus. “Hoje, a grande dificuldade é a instalação de novas empresas por conta da insegurança jurídica que afeta a Zona Franca. Primeiramente, devemos resolver essa situação para que possamos ter novas empresas e, com isso, novos empregos”, ressaltou.

Aziz lembrou, ainda, algumas ações desenvolvidas por sua gestão quando foi eleito governador do Amazonas em um mandato de quatro anos. “É preciso criar oportunidades para as pessoas, como eu criei no meu governo. Das 1,3 mil obras executadas por mim, gerei mais de 40 mil empregos diretos. Naquela época, o Distrito Industrial tinha 129 mil trabalhadores, hoje tem pouco mais de 80 mil. Ou seja, quase 50 mil a menos”, destacou.

Omar Aziz na sede da TV Em Tempo, onde participa do segundo debate | Foto: Isabela Bastos

Para o candidato, o maior problema que o Amazonas enfrenta hoje é o desemprego de pessoas acima de 35 anos. “Essas pessoas geralmente têm filhos, e eles estão deixando de terminar a faculdade porque não tem como pagar. Isso cria uma insegurança na própria vida das pessoas”, frisou.

Vou apresentar propostas viáveis como, por exemplo, pegar o jovem que está saindo do ensino médico ou faculdade e inseri-lo no mercado de trabalho. Para isso, vamos fazer parceria de estágios com as empresas por um ano. Se a pessoas se der bem, continua trabalhando. Se isso não ocorrer, aí continua procurando. É preciso dar essa oportunidade para que a pessoa possa aprender e, com isso, continuar trabalhando”, concluiu Omar Aziz.

O debate está previsto para ocorrer às 11h30 desta terça, no canal digital 10.1, e deve reunir ao menos cinco dos sete candidatos ao Governo nas Eleições 2018.

