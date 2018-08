Wilson Lima quer 'unir os governos do Norte e solidificar a ZFM'

Manaus - "Quero liderar o processo de união dos governadores do Norte para blindar a Zona Franca de Manaus (ZFM) e garantir uma economia sólida para o Amazonas". A declaração é do candidato a governador do Estado Wilson Lima (PSC), durante chegada à sede da TV Em Tempo para o segundo debate exclusivo sobre o tema Emprego e Renda.

O candidato adiantou algumas propostas que irá abordar sobre o tema, como o fortalecimento dos setores primários, além do investimento no ecoturismo e no polo naval.

"É redundante falar que temos riquezas naturais ao nosso dispor, mas o que quero abordar é que ninguém ainda se preocupou em usá-las da maneira correta. Não podemos ser reféns do modelo da ZFM e ficar expostos a ataques esporádicos como o caso dos pólos concentrados", terminou.

O debate está previsto para ocorrer às 11h30 desta terça, no canal digital 10.1, e deve reunir ao menos cinco dos sete candidatos ao Governo nas Eleições 2018.

