'Tenho três pilares para o desenvolvimento do Amazonas', diz David

Manaus - Durante a chegada à sede da TV Em Tempo para o debate desta terça-feira (28), o candidato ao governo do Amazonas pelo PSB, David Almeida disse que tem três pilares para o desenvolvimento do Amazonas.

Segundo ele, primeiro é preciso desburocratizar para depois simplificar a arrecadação tributária e investir em infraestrutura e logística. Com isso, será possível diminuir o custo para que as empresas possam faturar e oferecer mais empregos.

Leia também: ‘O jovem precisa de oportunidades para aprender’, analisa Omar Aziz

"Tenho três pilares para o desenvolvimento do Amazonas a curto, médio e longo prazo. Destravar as obras do Estado e dar ordem de serviço é uma das nossas propostas de geração de emprego a curtíssimo prazo ", disse.

David Almeida disse também que tem uma proposta para transformar o Amazonas em um dos maiores produtores de energia solar do Brasil.

Almeida enfatizou a importância do setor primário. "Precisamos trabalhar nesse setor para fazer do Amazonas um grande produtor de alimentos. Iremos exportar nossos produtos para o mundo", concluiu.

O debate está previsto para ocorrer às 11h30 desta terça no canal digital 10.1, que deve reunir ao menos cinco dos sete candidatos ao Governo nas eleições 2018.

Leia mais:

'As pequenas empresas dão mais renda que o PIM', diz Berg da UGT

Candidatos discutem emprego e renda no 2º debate da TV Em Tempo