Omar Aziz conversa com feirantes na feira do bairro Aparecida

Candidato visitou feira da Aparecida nesta terça | Foto: Divulgação

Manaus - O senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), realizou, na tarde desta terça-feira (28), um corpo a corpo com os feirantes do bairro Aparecida, zona Sul de Manaus.



Ele conversou com os trabalhadores e quis saber a origem dos produtos ali comercializados. “Os queijos vêm de um local, castanhas de outro, tucumãs de outro. É preciso estimular a produção, oferecer assistência técnica, incentivos e com isso gerar renda”, disse.

Quando foi governador, entre 2010-2013, Omar fez perto de 300 ações de crédito para os municípios via Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). “Voltarei a investir para fomentar a produção rural nos municípios e movimentar a economia local”.

Leia também: 'O jovem precisa de oportunidades para aprender', analisa Omar Aziz

As ações de crédito representaram a contratação de 20.615 operações de financiamento, com a expectativa de haver gerado ou mantido 60.371 ocupações econômicas.

Aziz falou que o objetivo do seu governo será facilitar a vida dos amazonenses, promovendo a geração de emprego, tendo em vista que o desemprego atinge 20% da população. “Nossa meta é melhorar a qualidade de vida do povo do Amazonas e isso só é possível com o fortalecimento da economia e geração de renda”.

Feirante há 38 anos no bairro Aparecida, Bendito Lobato disse que Omar é a sua opção porque ele é um homem sério e que cumpre suas promessas. "Do jeito que tá não dá. É preciso urgentemente melhorar a situação do nosso Estado" disse.

Leia mais:

'O AM é vocacionado para o turismo e vou apostar nisso', projeta Lúcia

'Tenho três pilares para o desenvolvimento do Amazonas', diz David