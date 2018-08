TRE prepara urnas e estúdio para eleições 2018 no Amazonas

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus -O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) inaugurou, nesta quarta-feira (29), a sala de transmissão da propaganda eleitoral gratuita para as Eleições 2018. No local, serão editados o programas a serem veiculados no rádio e na TV no período que antecede o dia 7 de agosto, de acordo com a ordem de veiculação definida no sorteio já realizado.

Os materiais serão disponibilizados para as emissoras responsáveis pela transmissão em rede. A propaganda eleitoral gratuita começa nesta sexta-feira (31).

Preparação para as eleições

Há pouco mais de um mês para as eleições de 2018, as urnas eletrônicas estão sendo aferidas e testadas pelas equipes técnicas .O trabalho é intenso para garantir a inviolabilidade das votações. Serão quase 8 mil urnas, distribuídas nos 62 municípios do Estado.

Além dos testes de segurança e funcionalidade, é preciso levar as urnas até as zonas eleitorais, que estão localizadas no interior do Amazonas. O transporte das urnas terá início no começo do mês de setembro para as cidades do interior, em algumas dessas, pelas dificuldades de acesso, foi desenvolvido um planejamento especial.

São cerca de 528 postos de trabalhos temporários, que serão distribuídos entre a capital e o interior.

Todo o processo torna o direito de votar seguro, agora é com o eleitor, que no dia 7 de outubro irá decidir o futuro do estado e do país.

O Sr. Abdul Hauache, representante do Sinderpam, esclareceu que foi montada nas dependências do Tribunal uma mini emissora de televisão e rádio, para que se faça a transmissão da propaganda eleitoral que possibilita resolver em minutos qualquer problema que porventura aconteça. “Estamos muito felizes por participarmos dessa eleição, mais uma vez. São dezesseis anos de trabalho. Nós da rádio e da televisão estamos totalmente agradecidos ao tribunal".

O Desembargador Aristóteles Thury, presidente do TRE-AM em exercício, ao falar sobre a sala de transmissão, relatou que “isso não começou agora, da maneira que nós estamos vendo aqui. Tudo se iniciou em 2002, quando eu ainda fazia parte do pleno e discuti o assunto como os representantes das TVs".

