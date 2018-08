Sem PT, David Almeida terá Chico Preto como candidato a vice

Manaus - As pressões da executiva nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) deixaram, enfim, o partido de fora da coligação com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), de David Almeida. A mudança foi confirmada pelo candidato a governador e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em coletiva de imprensa na sede do PSB nesta quinta-feira (30), no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital.

Agora, quem assume a vaga de candidato a vice-governador, no lugar de Jorge Guimarães (PT), é o atual vereador Chico Preto (PMN), que disputava uma das vagas ao Senado Federal na coligação "Renova Amazonas".

Com a saída de Chico da disputa pelo Senado, a coligação "Renova Amazonas" não apoiará candidatos a senador.

PT com Lúcia Antony

Já o PT, pela decisão da Executiva Nacional e do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), se coligará com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Lúcia Antony, candidata ao governo do Amazonas. Jorge Guimarães deve assumir o posto de candidato a vice na coligação "O Povo Feliz de Novo", que terá Vanessa Grazziotin como candidata oficial à reeleição para o Senado.

David Almeida (PSB) não conta mais com o PT na sua coligação | Foto: Divulgação

Na coletiva, David reforçou que os seus eleitores estariam livres para escolherem seus candidatos ao Senado. "Nossa coligação não terá e nós não vamos apoiar candidatos ao Senado Federal e muito menos candidatos a presidente da República. Quem vai escolher os candidatos para esses cargos será o povo, porque o nosso compromisso é mudar o Amazonas".

Com a saída de Chico Preto (foto) da disputa pelo Senado, a coligação "Renova Manaus" não apoiará candidatos a Senador | Foto: Divulgação

Já Chico Preto afirmou que "quando o Amazonas é o nosso projeto maior, nada é difícil". "Eu fico honrado em ter sido aclamado pela coligação como o nome que traz o renovo e a vontade do povo. O Amazonas sempre está acima de qualquer projeto pessoal. Deixei a tribuna e o paletó para depois", afirmou o novo candidato a vice-governador.



O imbróglio começou após intervenção direta da senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT. Ela entrou com uma ação no TRE-AM no dia 13 de agosto, alegando uma decisão da Executiva Nacional de 08 de agosto, que diz que o PT deveria coligar com o PCdoB no Amazonas, uma vez que a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), candidata à reeleição, é apoiada nacionalmente pelos petistas.

Decisão partidária que torna Chico Preto o novo vice de David foi tomada na noite da última segunda-feira | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

A decisão do juiz eleitoral Marco Antônio Pinto da Costa, do TRE, expedida no dia 23 de agosto, deu ganho de causa ao PT nacional, alegando que o descumprimento regional de uma diretriz tomada por um órgão de direção nacional sobre a formação de coligação, "determina a anulação imediata da tomada pelo órgão de direção regional e os atos dela decorrentes".



"Tenho, portanto, como legal a deliberação da Comissão Nacional do Partido dos Trabalhadores, que determinou à Comissão Regional do partido que, quanto às eleições para os cargos majoritários, a coligação no Estado do Amazonas deveria, necessariamente, ser com o Partido Comunista do Brasil", disse, na decisão, o magistrado.

