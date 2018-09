Omar Aziz assume compromisso com lojistas de fortalecer economia do AM

Omar Aziz encontrou-se com diretoria e membros da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A busca pelo fortalecimento da economia, com segurança jurídica para as empresas do Polo Industrial e investimento na produção do interior foi o compromisso assumido pelo senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), durante reunião com a diretoria e membros da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), na manhã desta sexta-feira (31).



Omar observou que quando foi governador fez parcerias positivas com a entidade a fim de promover o crescimento e fortalecimento do comércio em todo o Estado. “Vamos retomar o crescimento da economia amazonense numa soma de esforços com todas as instituições e áreas de mercado para gerar emprego e renda”.



Para o diretor do CDL, Ralph Assayag, Omar foi um bom parceiro dos lojistas quando governou o Amazonas. “Tínhamos nossos pleitos atendidos, fizemos grandes promoções e os ganhos financeiros foram de todos”, afirmou.

