Vanessa sob a estrela de Lula

O foco da campanha de Vanessa Grazziotin (PCdoB) ao Senado Federal será todo em cima da imagem do ex-presidente Luís Inácio lula da Silva (PT), líder absoluto em todas as pesquisas de intenções de votos, mesmo preso.



Vanessa foi a única política da bancada do Amazonas que se manteve fiel a Lula e à presidente afastada Dilma Rousseff. Os outros – que até foram ministros no governo petista – votaram pelo impeachment e hoje dizem que nem conhecem quem é Lula.



Coerente e leal

Podem até acusar Vanessa do que quiserem. E até dizer que o comunismo acabou.

No entanto, ninguém pode dizer que ela não é uma política coerente com sua ideologia, história de vida e leal aos aliados com quem caminhou em sua trajetória.

UTI sem ar-condicionado

Quem luta pela vida de seus familiares, mantendo plantão em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Unimed da Nllton Lins, entrou em desespero na tarde de ontem.

Com a queda de energia – coisa que está se tornando comum em Manaus -, a UTI ficou sem ar-condicionado e aí o risco de uma contaminação por bactérias é grande.

Absurdo dos absurdos

Não precisa ser médico para entender que o que vem se passando no hospital da Unimed é um absurdo.

Significa dizer que a situação agora oferece mais riscos para quem passa pela unidade ou está internado. Sem ar-condicionado, pacientes estão ainda mais expostos a bactérias e outras infecções.

Façam alguma coisa

Para conseguir ficar dentro da unidade, por conta do calor, os servidores precisam abrir todas as janelas e portas, situação que traz riscos para servidores e pacientes. E é lógico que local quente propicia a proliferação de bactérias.

Por favor, alguém faça alguma coisa. Não se pode brincar assim com a vida das pessoas.

Tem algo errado

Chama a atenção de quem tem o costume de ler o Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) a quantidade de suspensões de processos licitatórios por irregularidades nos editais.

Desconfiômetro

Das duas uma.

Ou agentes públicos não têm capacidade técnica necessária para elaborar os editais, ou forçam o erro a fim de beneficiar determinadas empresas.

Esqueceram de mim

Pelo andar da carruagem, parece que os nosso presidenciáveis não estão nem aí para a Amazônia.

Na primeira semana de campanha, eles priorizaram o Sudeste entre 16 de agosto e a última quarta-feira (22). O Nordeste veio em segundo lugar no total de visitas.

Centro-Oeste

Em último lugar, o Centro-Oeste só recebeu um compromisso dos candidatos nos sete dias iniciais da corrida ao Planalto.

Nesse período, 12 candidatos ao Planalto nas eleições de 2018 visitaram 12 estados do país e o Distrito Federal.

Aqui também é Brasil

Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina não receberam a visita de nenhum candidato à Presidência na primeira semana.

Nem mesmo para atos públicos de campanha.

Instituo Japiim suspenso

Por decisão do juiz da 20ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, Roberto Hermidas de Aragão Filho, o Instituto Japiim está com suas atividades suspensas e não poderá firmar convênios ou receber incentivos do Poder Público.

Atuação política

A decisão pela suspensão tem o objetivo evitar que o Instituto seja usado para fins diversos daqueles para os quais foi criado.

Especialmente, em razão do parentesco entre o presidente, Pablo Manuel Lopes Bessa, e o deputado estadual Platiny Soares, que figurava como apoiador da entidade.

Depois do parto

O vereador de Manaus Hiram Nicolau (PSD) apresentou um Projeto de Lei que visa a criar o Dia da Conscientização e Combate à Depressão Pós-Parto.

A ideia é promover ações de conscientização sobre o tema por meio de palestras, debates e seminários.

Gravíssimo

De acordo com o parlamentar, entre 60% a 80% das mulheres apresentam algum tipo de alteração emocional após dar à luz.

Sendo que nessa porcentagem algumas acabam evoluindo para as depressões psicológicas severas.

Educação capenga

Dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) apresentados ontem (30) pelo Ministério da Educação (MEC) mostram que, no 3º ano do ensino médio, apenas 4% dos alunos sabem o que deveriam saber de matemática.

Em português é pior

Os outros 96% patinam em variados graus de dificuldade.

Em português, só 1,7% dos alunos estão em nível adequado.

Fala, ministro!

Em entrevista ao site da Revista Veja, o ex-secretário de educação do Amazonas e atual ministro da Educação, Rossieli Soares, afirmou que o método atual do Ensino Médio no Brasil não é atrativo aos alunos.

— Os dados do Saeb estão aí, para provar que o ensino médio brasileiro está mesmo no fundo do poço.

Para Rossieli , temos uma fórmula velha, que se pretende inclusiva, mas que, na verdade, é uma grande produtora de desigualdades.

Tem razão

Se pegarmos uma sala de cirurgia de 100 anos atrás, veremos que a tecnologia mudou a maneira do médico atuar. Se fizermos a analogia às salas de aula, constataremos que hoje elas são iguais às de um século antes.

O mundo mudou, as pessoas mudaram e a escola não. É compreensível o desinteresse dos estudantes.

