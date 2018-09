Governo e Prefeitura entram na 'guerra dos buracos'

Manaus - O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) determinou que o Estado pare de fazer obras em ruas onde a Prefeitura de Manaus já está trabalhando. Está claro que o governador Amazonino Mendes (PDT) está fazendo isso para provocar o prefeito Arthur Virgílio (PSDB) e usar a velha tática da “obra eleitoreira”.



Para acabar com o “eu te cutuco e tu me cutucas”, a presidente do TCE, conselheira Yara Lins, concedeu prazo de cinco dias para que o governo do Estado apresente as justificativas acerca dos fatos narrados pela Prefeitura.

O processo de número 2329/2018 foi publicado na edição da última quinta-feira (30) do Diário Oficial do órgão.

Super-Rotta

O quiproquó começou quando o governador cooptou o supersecretário Marcos Rotta (ex-tucano) para também tapar buracos em Manaus, declarando guerra à prefeitura de Arthur.

Esse asfalto é meu

A Prefeitura, por sua vez, ingressou com um pedido de Medida Cautelar contra o governo do Estado no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

Pare agora

E solicitou que o Executivo Estadual se abstenha de realizar obras de asfaltamento das ruas da capital, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana.

Pavimentação é comigo

No pedido, a Prefeitura alega que a situação em questão configura sobreposição de obras públicas, ao serem realizadas as mesmas ações, nos mesmos locais da cidade, mas por entes públicos distintos.

Cadê o planejamento?

A Prefeitura também indaga se houve um planejamento prévio por meio do governo para que não haja duplicidade de obras nas mesmas localidades.

Esqueceram o Mazoca

Pelo menos no primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio e TV, o Partido da República (PR) deu mostras de que está no arco de alianças de Amazonino Mendes (PDT), mas seus candidatos não abraçaram a causa, nem tocam no nome do chefe.

Só falam em Alfredo

Os candidatos a deputado estadual aparecem na propaganda mostrando seus projetos e, no final, pedindo votos somente para Alfredo Nascimento, candidato ao Senado.

Omar é o cara

Na contramão de Amazonino, Omar foi lembrado por quase todos os candidatos a estadual de sua coligação no primeiro dia de campanha na TV.

Amor e voto

Entre os candidatos que teceram elogios a Omar, esteve a sua esposa, Nejmi Aziz, que pleiteia uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Metendo o nariz...

O ator Alexandre Frota, candidato a deputado federal pelo PSL de São Paulo, postou um vídeo em suas redes sociais pedindo que os amazonenses não reelejam a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB).

...Onde não foi chamado!

Segundo Frota, a parlamentar amazonense “teve uma péssima atuação no Senado”, sobretudo defendendo Lula, a quem chamou de “porco safado”.

O Suprassumo da ética

Agora quem fala em moralidade?

Alexandre Frota, que praticou todos os tipos de atentado ao pudor e apoia Bolsonaro, o capitão da homofobia, da tortura e do racismo.

Vaza, ator pornô!

Por que ele não se preocupa com o Estado de origem, que está cheio de bandidos tirando vidas de inocentes? Ou ele também acha que São Paulo é o suprassumo da paz e da segurança urbana?

Traficante impugnada

O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro de candidatura à deputada estadual de Juliana Varsóvia Oliveira Peixoto pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

De acordo com a ação apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), a candidata está inelegível por ter sofrido condenação criminal por tráfico de drogas.

Não cumpriu pena

Isto porque não está esgotado o prazo de oito anos, determinado em lei, contado após o cumprimento da pena, para que estivesse em condições legais de se candidatar.

