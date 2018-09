Em reunião na Zona Leste, Omar e Bisneto abordam Segurança Pública

Omar e Bisneto são apoiados pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto | Foto: Divulgação/Alex Pazuello

Manaus - Centenas de pessoas das zonas Norte e Leste de Manaus demonstraram, na noite de sexta-feira (31), apoio às candidaturas de Omar Aziz (PSD) e Arthur Bisneto (PSDB) ao governo do Amazonas durante ações nos bairros Armando Mendes, São José e Cidade de Deus.

"Apresento o nosso nome como oportunidade de tirar o Amazonas da situação que está. Eu e Bisneto temos preparo, experiência e juventude para promover geração de emprego e combater o crime organizado", destacou Aziz.

Acompanhado do Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, candidatos a deputados estaduais e federais e do senador da coligação "Amazonas com Segurança', Plínio Valério (PSDB), Omar e Bisneto conversaram com eleitores durante caminhada no bairro Armando Mendes, em uma reunião na quadra da Escola de Samba A Grande Família, no bairro São José, e na rua São Marcos, no bairro Cidade de Deus.

Encontro com os moradores da Zona Leste ocorreu nesta sexta-feira | Foto: Divulgação/Alex Pazuello

"Não tenho nada pessoalmente contra os outros candidatos. Para tirar o Amazonas da situação que está, é preciso muita seriedade, experiência e competência, e isso Omar Aziz tem de sobra", completou o prefeito",



A implantação dos programas "Ronda Total" e "Primeiro Passo" foram apresentadas aos eleitores como soluções para geração de emprego e combate à violência. Moradora do bairro São José há 25 anos, a merendeira Mirian Cunha disse que seu voto é em Omar porque conhece o trabalho dele. "Já fui assaltada na frente da minha casa. Não temos mais segurança. Na época do Omar, a polícia funcionava e por isso apoio ele', ressaltou.

Candidatos prometem implantar programas como o "Ronda Total e "Primeiro Passo" | Foto: Divulgação/Alex Pazuello

"Vamos juntos mudar a realidade no nosso Estado que clama por mais segurança e emprego. Estou com Omar porque sei que ele possui um projeto para mudar a história do Amazonas", finalizou Bisneto.

*Com informações da assessoria

