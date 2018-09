Em Manaus, ministro da Educação pede votos para Omar Aziz

700 pessoas participaram da reunião em uma igreja da Assembleia de Deus | Foto: Divulgação/Alex Pazuello

Manaus - O Ministro da Educação, Rossieli Soares, participou, na manhã deste domingo (2), de uma reunião com lideranças religiosas da igreja Assembleia de Deus e pediu votos para o senador e candidato a governador Omar Aziz (PSD). “Fui secretário de educação do Omar e conheço o trabalho sério que ele fez na área. Sei que ele é o mais indicado para inovar e fazer a educação do Amazonas avançar”, afirmou.

A reunião teve participação de cerca de 700 pessoas lideradas pelo pastor Jonathas Câmara e pelo deputado federal e candidato à reeleição Silas Câmara.

Na ocasião, Omar Aziz destacou a construção de quase 30 mil casas durante o mandato como governador do Amazonas e também falou sobre temas como segurança pública, saúde e educação.

“Quero a oportunidade de unir a experiência com a inovação e fazer mais pelo Amazonas. Precisamos mudar quem está no comando e unir forças.

