Pauderney e Rossieli prestigiam Festival da Ciranda em Manacapuru

Manacapuru - Acompanhado pelo ministro da Educação Rossieli Soares, o deputado federal e candidato à reeleição Pauderney Avelino (DEM), prestigiou no último sábado (1), o Festival da Ciranda do município de Manacapuru (a 68 km de Manaus). No evento, eles foram recepcionados pelo prefeito Beto D’Ângelo, o vice-prefeito Raimundo Franca e o secretário de educação do município, Raimundo Conde.

Ao prestigiar o evento, o secretário municipal de educação do município, Raimundo Conde, enalteceu a atuação de Pauderney em Brasília, para a melhoria educacional de Manacapuru, que só no atual mandato, garantiu R$ 5,8 milhões em emendas.

“Teremos duas grandes escolas na nossa cidade e outras duas atendendo nossas comunidades na área rural que já estão com obras em pleno andamento. Além destas obras, também estamos reformando outras creches e escolas, graças ao apoio do nosso deputado que tem sido peça fundamental para estas conquistas”, destacou o secretário.

Fundamental para a garantia dos recursos, o ministro da Educação Rossieli Soares, reforçou a atuação de Pauderney pela melhoria da educação no Amazonas, e foi mais além, ao afirmar que ele é a voz dos amazonenses em toda e qualquer situação que envolva o Estado em Brasília.

“Tem se falado muito em inovação e isto faz parte do processo, pois, as pessoas vêm se questionando muito sobre a atual política. Mas também é importante que tenhamos alguém com experiência, que saiba o que falar quando se for discutido algo sobre a Zona Franca e qualquer outro setor do nosso Estado, no Congresso Nacional, e, o Pauderney tem sido esta voz para o Amazonas em todos os momentos”, afirmou o ministro.

Mais de 8,8 milhões para o município

Ao longo de seu atual mandato, Pauderney garantiu o total de R$ 8.859.775,07 para o município de Manacapuru. Do valor, R$ 5,8 milhões foram destinados para a educação, mais de R$ 2,4 milhões para a saúde, e, R$ 400 mil para a construção de um campo de futebol no município.

