Redes sociais apontam os candidatos favoritos ao Governo do AM

Acessos em redes sociais de candidatos mostram níveis de popularidade dos candidatos | Foto: Divulgação

Manaus - As redes sociais prometem ter uma das maiores influências da história da política amazonense nas eleições deste ano. Se hoje os internautas do Facebook decidissem o pleito, o novo governador do Estado seria o senador Omar Aziz (PSD), que lidera a lista dos candidatos ao governo com mais curtidas na rede social. Ele tem 97 mil “likes” em sua página.



Em segundo lugar do ranking dos pré-candidatos, está o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), com 66 mil curtidas, seguido do jornalista Wilson Lima (PSC), 55 mil. O governador Amazonino Mendes (PDT) aparece em quarto lugar com 26 mil curtidas. Já os candidatos Berg da UGT (Psol) e Sidney Cabral (PSTU) têm, em média 90 curtidas. A candidata do PCdoB, Lucia Antony, não tem fã page.

Pesquisa de popularidade no Facebook | Foto: Divulgação

Omar Aziz, que utilizou suas redes sociais para se aproximar do prefeito Arthur Neto (PSDB) e anunciar a aliança com o tucano, criou o “Zap do Omar”, com o intuído de aproximar a população da sua atividade política e de ter um contato direto, sem intermediários.

Leia também: Pesquisa aponta segundo turno para eleições no Amazonas

“O papel das redes na campanha ainda é uma pergunta que todos se fazem. Até onde vai? Particularmente considero indissociável hoje da vida pública a despeito dos nefastos fakes. Mas não vão resolver tudo. Ainda há que se ter história, poder de articulação e, no nosso caso amazônico, condições de se chegar às comunidades quase inacessíveis pela dificuldade de comunicação. Já o Whats do Omar é mais uma forma rápida e objetiva de se conversar com a sociedade, ouvir as pessoas, saber delas o que realmente pensam e os problemas que enfrentam. Não tem pesquisa melhor que a conversa direta, e o Whats do Omar é isso, contato sem intermediários”, disse Aziz.

O socialista David Almeida disse que as redes sociais dão a oportunidade de mostrar o que o pequeno tempo de TV não permite e que encontra nessas ferramentas seu “porto seguro”.

Wilson Lima lidera as pesquisas no instagram | Foto: Janailton Falcão

“O advento das redes sociais veio dar um up, uma condição de igualdade entre os candidatos e entre os partidos. Aqueles que têm engajamento na rede social terão um resultado fantástico. Há uns três meses, o Brasil foi parado por um aplicativo de rede social, através dos caminhoneiros.

E, hoje, o candidato que está à frente de todas as pesquisas e que só tem oito segundos de tempo de televisão também consegue se viabilizar através dessas redes. Tenho nas redes sociais um porto seguro da divulgação dos meus trabalhos e vou utilizá-las da melhor forma possível, dentro das regras eleitorais para poder levar ao maior número de pessoas as minhas ideias e as minhas propostas para o Governo do Amazonas.

Vamos aderir a tudo que for possível, dentro das regras que preconizam a Justiça eleitoral. Farei tudo que estiver ao meu alcance para poder compensar a pouca estrutura que nós temos de logística financeira e diminuir essa diferença, nas redes sociais”, defendeu Almeida.

Omar é o candidato favorito no Facebook | Foto: Divulgação

Já no Instagram, quem lidera o ranking de seguidores é o pré-candidato Wilson Lima, com mais de 102 mil curtidas, seguido de Omar (20,9 mil), David (16,4 mil) e Amazonino Mendes (10,7 mil). A candidata do PCdoB, Lúcia Antony tem 503 e Sidney Cabral 54. O candidato Berg da UGT não possui conta na rede social.

Redes Sociais x Televisão

Segundo levantamento divulgado pela empresa Paraná Pesquisas, 42,5% dos eleitores brasileiros usam a internet e as mídias sociais como principal meio para se informar sobre as eleições de 2018. O levantamento foi realizado em entrevista a 2.240 eleitores, em 170 cidades de todas as regiões do país, dos dias 25 a 30 de julho de 2018. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O registro no TSE é BR-00884/2018.

Ainda conforme a pesquisa, 48,9% dos jovens de 16 a 24 anos se informam sobre as eleições prioritariamente pela internet. E apenas 34,9 % da mesma faixa etária consideram a TV como principal fonte de informação. Os mais velhos de 60 anos é que usam mais a televisão (44,1%) e os veículos impressos (7,9%).

David Almeida aparece logo após Omar em popularidade no Face | Foto: Janailton Falcão

Em sua análise sobre o tema, o cientista político Cleiton Maciel Brito diz que, apesar da força da internet, as redes sociais terão um cunho afirmativo e não de conversão de opiniões.

“As redes sociais no Brasil, dada a polarização, parecem estar assumindo mais um papel de afirmação das posições do que um lugar para conversão. Quer dizer, eleitoralmente e diferentemente dos EUA, não parece haver processo de convencimento efetivo, mas apenas forma de manter aquilo que já se obteve por outros meios, como nas conversas entre amigos ou na conversão em outros espaços sociais, como clubes, igrejas, etc. Portanto, as redes sociais vão funcionar mais como forma de não se perder do que para se ganhar novos adeptos. Por isso, a importância dos robôs como forma de espalhar rapidamente notícias que não permitam que determinada bolha eleitoral seja desfeita”, explicou.

O especialista também afirmou que as divulgações das chamadas fake news têm parte importante nesse processo e que vai ser difícil evidenciá-las, pois, em sua maioria, se trata de um reforço de algo em que já se acredita.

Pesquisa de popularidade no Instagram | Foto: Divulgação

“Vai ser difícil filtrar o que é verdade ou não, sobretudo no whatsapp, um submundo onde a Justiça eleitoral e a própria mídia tradicional não têm acesso efetivo. Vale destacar que uma das características das fake news é que elas são feitas para reforçar algo em que já se acredita. Elas são uma espécie de religião digital, cujos adeptos buscam espalhar uma meia verdade e de forma veloz. Desse modo, penso que o papel das fake news talvez não tenha tanta relevância para o rumo da eleição deste ano. Isso é reforçado pela própria forma de propagação das notícias falsas, que é mais rápida que a sua verificação pelas agências de checagem”, finalizou.

Propaganda no Facebook

Segundo o Facebook, o Brasil é o segundo país a ter a ferramenta de categorização de anúncios políticos. Desde 16 de agosto, todos os anúncios políticos feitos no Facebook, Instagram e Messenger podem identificar as informações de quem impulsionou a publicação e etiquetá-las como “propaganda eleitoral”.

Tentando a reeleição, Amazonino é o último colocado no Facebook | Foto: Josemar Antunes

O presidente de honra do Partido Socialista Brasileiro, deputado Serafim Corrêa, disse que a plataforma será explorada pela sigla.

“Nossos candidatos usarão esse artifício. O PSB tem uma empresa especializada para o uso dos posts patrocinados. O uso e os valores dependerão de cada candidato”, disse.

O deputado foi o terceiro mais votado do Amazonas nas eleições de 2014 e foi um dos pioneiros do Estado a se pronunciar nas redes sociais.

“Dentro do Facebook, esta é uma nova ferramenta que permite alcançar um bom número de pessoas. O PSB vê como fundamental o uso das redes sociais para a aproximação do eleitor e para a divulgação das propostas dos candidatos da nossa coligação”.

O líder de Amazonino Mendes na Aleam, deputado Dermilson Chagas (PP), disse que as redes sociais estão substituindo o passado. “Agora tudo passa a ser virtual, sem papel, sem mão de obra. Uma ferramenta que todo mundo está usando praticamente e que faz parte da ferramenta política. Temos um público consolidado, que frequenta nossa rede – que nos ouve, que nos curte e nos acompanha – como todos os outros candidatos. O que podemos fazer é usar bem essa ferramenta, de forma consciente, responsável, com conteúdo, de forma bastante objetiva para alcançar o público que nós queremos”.

Rede terá apoio de voluntários

Já o deputado Luiz Castro (Rede), pré-candidato ao Senado, disse que o partido depende de doações para poder patrocinar as postagens e que a Rede será bem seletiva nesse sentido. “Contamos mais com o apoio de voluntários que aderirem à nossa campanha. Contamos mais com a criatividade e o ativismo digital dos apoiadores voluntários do que posts patrocinados. Essa deve ser a eleição em que as redes sociais terão maior peso como instrumento de comunicação, não apenas no face, mas também no Whatsapp, Instagram, Telegram e YouTube.

Leia mais:

Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta

A dança das alianças dá rumo as eleições no Amazonas