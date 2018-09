Nijme Aziz ouve reivindicações dos profissionais da saúde

Nejmi Aziz relembrou de projetos desenvolvidos durante sua atuação como primeira-dama | Foto: Divulgação

Manaus - Durante reunião com profissionais da área da saúde do Estado, neste sábado (1º), a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) ouviu e acolheu as principais demandas e reivindicações dos trabalhadores de diversas unidades de saúde presentes no auditório do Partido Social Democrático (PSD), Zona Sul de Manaus. Nejmi dialogou sobre assuntos referentes a projetos e ações que possam trazer melhorias na estrutura da saúde.

Entre as abordagens tratadas pelos profissionais junto à candidata estavam melhorias na capacidade de atendimento da população na rede da saúde da capital e do interior, valorização do servidores e de retorno de programas que garantiram dignidade para pessoas com deficiência e de tratamento para dependentes químicos.



“Tenham certeza de que vou lutar e trabalhar por mais melhorias na saúde. Meu compromisso será de atuar para propor projetos que colaborem para dar mais dignidade e respeito com a vida de cada cidadão. A minha atuação, caso eleita, será como deputada do Estado do Amazonas e não somente de um segmento”, enfatizou Nejmi Aziz.

Trabalha intenso

Nejmi Aziz relembrou de projetos desenvolvidos durante sua atuação como primeira-dama e presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS), na gestão do então governador Omar Aziz (PSD). Na época, Nejmi Aziz mobilizou campanhas de prevenção contra o HPV, aids, dengue, sensibilização para doação de sangue, além de acompanhar a funcionalidade dos hospitais e unidades do Estado.



Mais esperança

O médico-pediatra, Edson Ramos, afirma que o diálogo com a candidata Nejmi Aziz reacende esperanças de melhorias na saúde. "A Nejmi tem uma sensibilidade de tratar muitos assuntos da saúde. E hoje as pessoas precisam reativar suas esperanças para dias melhores. A saúde precisa de ação de governo. Lembro que no Governo Omar ele falava e cumpria e isso fez com que tivéssemos muitas conquistas.



Para ex-diretora do SPA da Zona Sul, psicóloga Lúcia Ramos, o trabalho de candidata Nejmi Aziz deve fortalecer as ações de combate às doenças epidemiológicas. "Uma de nossas preocupações atualmente é em relação ao trabalho de prevenção contra doença epidemiológicas que voltaram a ter altos índices em nosso Estado, como o sarampo e tuberculose.

Hoje temos uma cobertura vacinal deficitária e essas doenças devem aumentar nos próximos anos. Assim como ela (Nejmi) fez contra o HPV, temos certeza de que seu trabalho direcionado à essas campanhas vão poder trazer mais redução nos índices de doenças epidemiológicas no Estado"

