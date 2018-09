Moradores da Zona Leste pedem apoio de Nejmi Aziz

Manaus - Atendendo à solicitação de moradores da zona leste de Manaus, a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) participou de um encontro no bairro Jorge Teixeira, na manhã desta segunda-feira (3), para conhecer as principais reivindicações dos cidadãos de uma das zonas mais populosas da cidade. Temas como segurança, educação e oportunidades de geração de emprego e renda foram alguns dos assuntos comentados pelas famílias à candidata.

A ida de Nejmi Aziz ao bairro ocorreu em decorrência de vários pedidos feitos durante suas caminhadas pelos bairros de Manaus. A candidata, que sempre foi atuante em projetos sociais no Estado, chamou a atenção dos moradores pelo respeito e compromisso com as causas que afligem os cidadãos.

"Candidato verdadeiro é aquele que para para escutar o povo. E a Nejmi sempre foi desse jeito há muito tempo. E hoje tivemos a chance de perguntar o que ela pode fazer para tirar nossos filhos do perigo das drogas e de segurança também, porque está cruel aqui no bairro", declarou a dona de casa, Nonata Santos.

Quem também aprovou a atitude de Nejmi Aziz foi o autônomo Roberto Santos, 45, que gostaria de mais investimentos em esporte e lazer no seu bairro.

"Temos ainda muita carência em nosso bairro de projetos que realmente tragam oportunidade de resgatar jovens e famílias de problemas de violência. Eu achei muito bom porque ela nos ouviu e tem propostas também".

Compromisso

A candidata Nejmi Aziz destacou que a marca do seu trabalho sempre será o diálogo participativo com a população.

"Muito importante o encontro porque pude amadurecer ainda mais as ideias para serem propostas em meu trabalho, caso eleita para o legislativo estadual. Se tem algo que vai prevalecer em minha trajetória será essa proximidade com as famílias. Eu gosto de ouvir, conversar e trazer solução. As pessoas precisam de mais respeito com seus direitos e deveres e eu, caso eleita, vou trabalhar para que a qualidade de vida seja sempre presente", enfatizou Nejmi Aziz, que também esteve acompanhada do candidato a deputado federal, Luís Fernando (PSD).

A candidata Nejmi Aziz cumpre agenda durante o dia com reuniões com diversas lideranças comunitárias dos bairros de Manaus.

