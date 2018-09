Região mais extensa do Brasil, Amazônia é esquecida por candidatos

Manaus - Embora ocupe mais de 5 milhões de quilômetros quadrados dentro do território brasileiro, a Amazônia Legal não está citada diretamente em alguns programas de governo dos candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018.

Um levantamento feito pela equipe do EM TEMPO constatou que sete dos 13 presidenciáveis fazem referência direta à Amazônia em seus planos de governo.

O fato chega a ser decepcionante, uma vez que só a Amazônia Legal - que integra nove estados brasileiros - ocupa 59% da área territorial do Brasil, e a região Norte - com Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins - tem uma área total de mais de 3,8 milhões de metros quadrados.

Outro fato que chama a atenção é que a única candidata reconhecidamente vinda da região Norte do Brasil, a acreana Marina Silva (Rede), também não cita a Amazônia como um ponto estratégico em seu plano de gestão para a nação.

A biografia da ambientalista e ex-senadora pelo Acre ressalta sua origem e infância humilde em um dos muitos seringais do estado, contudo seu plano não cita diretamente a região que a viu nascer.

Em ordem alfabética, os presidenciáveis que citam a região em seus programas, que foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram Álvaro Dias (Podemos), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSol), Henrique Meireles (MDB), João Amoedo (Novo), João Goulart Filho (PPL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sete dos 13 presidenciáveis citam a Amazônia em seus planos de governo. | Foto: Reprodução

Quase todas as citações estão enquadradas em dois segmentos; a defesa nacional e a prevenção ao desmatamento. As únicas mais diferentes são as de Álvaro Dias e Guilherme Boulos. Enquanto Dias chega a citar nominalmente a Zona Franca de Manaus (ZFM), Guilherme Boulos enquadra a região na proposta de demarcação de terras indígenas.



Por conta de seu enquadramento na Lei da Ficha Limpa pelo pleno do TSE, a candidatura de Lula foi indeferida. Isso leva Fernando Haddad, seu então candidato a vice, a assumir, ainda não oficialmente, a vaga de candidato a presidente, com Manuela d'Ávila (PCdoB) de vice - e o mesmo programa de governo.

Os outros seis candidatos, isto é, Cabo Daciolo (Patriotas), Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PSL), José Maria Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU), além da já citada Marina Silva, ignoraram solenemente a região.

Os planos de governo dos sete candidatos se resumem a falar apenas sobre desenvolvimento e integração regional e soberania da nação, mas não há nenhuma citação sobre Amazônia ou os estados da região Norte.

Plano 19+1

Em seu plano, Álvaro Dias cita diretamente, em duas metas, a Amazônia e a Zona Franca de Manaus (ZFM) | Foto: Divulgação

Em seu plano, Álvaro Dias cita diretamente, em duas metas, a Amazônia e a Zona Franca de Manaus (ZFM). Na meta 12, intitulada "Indústria 4.i", o senador e ex-governador do Paraná promete um novo estatuto para o modelo econômico.

Já na meta 19, intitulada "Projeto Integridade da Nação", Dias promete a ocupação integral do território amazônico, junto com a proteção das fronteiras secas, do mar territorial e do espaço aéreo e do reequipamento das Forças Armadas.



"O Brasil da Esperança"

O programa de Geraldo Alckmin, com 15 páginas, cita nominalmente a Região Norte e a Amazônia na seção "O Brasil da Esperança", nas páginas 14 e 15. Sobre a região Norte e Nordeste, na página 14, Alckmin promete priorizar políticas que permitam a estas regiões o desenvolvimento de suas potencialidades em áreas como energias renováveis, turismo, indústria, agricultura e economia criativa.

O programa de Geraldo Alckmin, com 15 páginas, cita nominalmente a Região Norte e a Amazônia na seção "O Brasil da Esperança". | Foto: Divulgação

Já na página 15, o tucano promete a defesa vigorosa de valores como a democracia e direitos humanos, e promete dar especial atenção à "gestão da Amazônia, bioma compartilhado com nações amigas". O programa ainda promete perseguir com afinco o cumprimento das metas assumidas no Acordo de Paris.



14 citações diretas

A primeira citação sobre a região no plano de governo de Guilherme Boulos - com 228 páginas - é na página 1, afirmando que o agronegócio "amplia o desmatamento da Amazônia em 27%".

Já na página 125, a citação é sobre a proposta de demarcação de terras indígenas no Brasil, informando muito se avançou na década de 90 com as demarcações na Amazônia.

Na página 127, outra citação: 462 terras indígenas regularizadas, que representam 12,2% do território nacional, com concentração na Amazônia Legal.

Na página 132, a região está enquadrada na proposta de desmatamento zero e manejo e restauração das florestas com espécies nativas. Três páginas à frente, mais uma proposta que cita a Amazônia: a defesa dos bens comuns e dos direitos da natureza.

A Amazônia também é lembrada na página 136, na proposta de transição enérgica e produtiva, "visando superar o uso de combustíveis fósseis", afirmando que o aquecimento global, "impulsionado pelo agronegócio", destrói as mantas vegetais protetoras do clima, sobretudo na Amazônia e no Cerrado.

SAO PAULO 21-07-2018 NACIONAL BOULOS PSOL Convencao eleitoral do PSOL, neste sábado (21), confirmará chapa GUILHERME BOULOS e SONIA GUAJAJARA a Presidência da República FOTO GABRIELA BILO/ESTADAO | Foto: Divulgação

Já na página 220, a região é citada na área "Relações Internacionais: Soberania Nacional, Autonomia e Solidariedade aos Povos", afirmando que existe hoje um "interesse especial por hidrelétricas e pelo setor de mineração, com sérios riscos socioambientais" na região amazônica.



O estado do Amazonas também é citado diretamente, mas na área de segurança pública. A afirmação é que as facções se multiplicaram e cresceram como resultado da "política proibicionista (que incrementa a economia ilegal do tráfico) e do hiperencarceramento". Boulos afirma em seu plano que as facções, antes concentradas no Sudeste, se espalharam pelo Brasil, e cita nominalmente uma delas, a Família do Norte, com sede no AM.

"Chama o Meirelles"

O programa do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, faz duas citações diretas à região amazônica. O documento, intitulado "Pacto Pela Confiança", na seção "O Brasil Mais Integrado", indica que o governo emedebista incentivará programas de redução do desmatamento na Amazônia, de recuperação de nascentes e de revitalização do Rio São Francisco.

O programa do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, faz duas citações diretas à região amazônica | Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

A segunda citação é na última seção do programa, chamada "O Brasil Mais Seguro", que trata da segurança pública e da defesa nacional. O candidato promete patrocinar ações que visem a defesa do meio ambiente e das riquezas naturais, particularmente na Amazônia, além de fortalecer a segurança cibernética nacional.



"Mais Oportunidades, Menos Privilégios"

João Amoedo dedicou apenas uma linha à Amazônia em seu programa de governo. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

Com apenas 23 páginas, o plano de gestão do empresário e candidato à Presidência, João Amoedo, traz apenas uma linha de citação à Amazônia. Na proposta de "responsabilidade com as futuras gerações com foco na sustentabilidade", a proposta do candidato é a redução definitiva do desmatamento ilegal na Amazônia Legal, com mais tecnologia e fiscalização.



Defesa e desmatamento

O programa de governo de João Goulart Filho, como a maioria dos demais, trata da prevenção ao desmatamento e da defesa nacional. A primeira citação é no uso racional de recursos naturais, barrando o uso predatório dos recursos naturais, tendo como base a explosão de desmatamentos entre agosto de 2015 e julho de 2016 principalmente na Amazônia, quando se perderam 7.989 km² de florestas.

João Goulart Filho falou sobre prevenção ao desmatamento e defesa nacional, citando a Amazônia. | Foto: Divulgação

Já na área de defesa nacional, a Amazônia é exemplo de território estratégico. Para isso, Goulart promete reimplantar e desenvolver o complexo industrial de defesa, a fim de garantir o aparelhamento adequado das Forças Armadas.

Desmatamento e sociobiodiversidade

A principal proposta para a Amazônia da coligação do Partido dos Trabalhadores, capitaneada por Fernando Haddad, é o desmatamento zero, com proteção da sociobiodiversidade e o papel da Amazônia na transição ecológica, assumindo compromisso com a taxa de desmatamento líquido zero até 2022. O plano ainda trata a região como fundamental na integração sul-americana.

A principal proposta da coligação do Partido dos Trabalhadores, capitaneada por Fernando Haddad é o desmatamento zero até 2022 | Foto: Divulgação

Outras propostas ainda incluem iniciativas de saneamento rural, priorizando atendimento de áreas do semiárido brasileiro e da Amazônia Legal, além da extensão do programa Luz Para Todos para localidades isoladas na região.



