Moradores das zonas Norte e Leste ouvem propostas de Omar e Bisneto

Manaus - Os bairros Riacho Doce, zona norte, e João Paulo 2, zona leste, receberam a visita, na última terça-feira (4), de Omar Aziz (PSD) e Arthur Bisneto (PSDB), candidatos a governador e vice-governador do Amazonas pela coligação 'Amazonas com Segurança'. Durante dois eventos, os candidatos ouviram as pessoas e apresentaram propostas para os problemas que afligem a população.

"Tenho duas preocupações: segurança pública e falta de emprego e renda. Sem emprego a população fica sem dignidade. A falta segurança pública tira a paz das pessoas. A população pode esperar autoridade no meu governo”, disse Omar Aziz.

No bairro Riacho Doce, Omar participou de uma caminhada onde visitou casas e comerciantes. A estudante Natália Lima, 17, era uma dessas moradoras. Ela disse que apoia Omar porque confia na sua promessa de construir mais Escolas de Tempo Integral. "Estamos precisando de mais investimentos em educação para que nós possamos ter oportunidade de ter uma vida melhor", afirmou.

Durante a caminhada, Omar reforçou as propostas de governo como o Ronda Total, que atuará no combate à violência de forma repressiva, por meio do investimento no policiamento ostensivo, inteligência e preventiva através ações de cultura, esporte e lazer.

No bairro Joao Paulo 2, a coligação realizou uma reunião com moradores do bairro que contou com a presença de candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. No governo de Omar e Bisneto a geração de emprego será incentivada por meio da implantação do programa Primeiro Passo que oferecerá a primeira oportunidade de emprego aos jovens que estiverem saindo da faculdade, ensino médio e escolas técnicas. A ação será possível por meio de parceria com a iniciativa privada. O Estado pagará metade do salário desses jovens e a outra metade a empresa parceira.

“A crise econômica pela qual o Amazonas passa precisa de um governador que tenha a melhor equipe econômica para trazer mais oportunidades de emprego e um futuro promissor aos amazonenses. E Omar tem competência e conhecimento para isso", acrescentou o candidato a vice-governador, Arthur Bisneto.

