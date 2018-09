Veja repercussão no Amazonas sobre ataque a Jair Bolsonaro

Manaus - O ataque ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, ganhou repercussão mundial. Vários portais e periódicos falaram sobre o esfaqueamento do candidato , durante uma passeata na cidade de Juiz de Fora (MG), e as consequências do atentado em meio à campanha eleitoral.

Concorrentes diretos de Bolsonaro na disputa eleitoral deste ano prestaram solidariedade ao deputado, que está internado na Santa Casa de Misericórdia. Ele passou por uma cirurgia, recebeu transfusão de sangue e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No Amazonas, políticos se posicionaram sobre o caso, por meio de nota e pelas redes sociais.

Prefeito de Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) postou um vídeo em suas redes sociais para prestar solidariedade à família de Bolsonaro. Segundo o tucano, o ato foi uma agressão à democracia brasileira.



“É profundamente agressivo à democracia brasileira este gesto de atentado à vida do deputado Jair Bolsonaro. Ele tem o direito de pregar as suas ideias, cada um tem direito de pregar ideias diferentes das dele. É a diversidade que fundamenta e compõe a democracia e não o pensamento único, que leva à ditadura, ao autoritarismo. Em nome de minha família, esposa e filhos, eu desejo muita paz e recuperação breve ao candidato a Presidente da República Jair Bolsonaro. Que ele volte à luta”, disse o prefeito, completando que espera punição exemplar para quem praticou o crime ou para quem esteja por trás dele".

Políticos em campanha

David Almeida

Políticos amazonenses, em plena atividade de campanha, interromperam as atividades para prestar solidariedade a Bolsonaro. Por meio das redes sociais o candidato a governador do Amazonas, David Almeida (PSC), se manifestou e repudiou a violência:

“A violência é um problema, nunca uma solução. O momento não é de política partidária: Todos nós, brasileiros e amazonenses, devemos condenar o atentado ao candidato Jair Bolsonaro e orar para que tudo termine bem. O estado democrático de direito não pode sair ferido, após este lamentável episódio”, enfatizou Almeida.

Omar Aziz

O candidato Omar Aziz (PSD) parou a caminhada que fazia pelas ruas do Nossa Senhora de Fátima e fez uma transmissão ao vivo, por meio de redes sociais, repudiando o ataque.

“Sabemos agora que aconteceu um fato grave no Brasil. A violência não gera paz, a violência gera violência. A nossa solidariedade é a democracia, que deve prevalecer em qualquer ambiente. Bolsonaro é candidato à presidência, tem que ser respeitado por suas ideias e não esfaqueado. Nosso total apoio ao candidato Bolsonaro e sua família”, disse.

Deputado Silas Câmara

Outro político que também se manifestou foi o deputado federal e candidato à reeleição, Silas Câmara (PRB). Silas destacou que o ato foi uma radicalização do mal, de forma agressiva, destacando que o País precisa de mudanças. “Durante minhas orações, irei pedir pelo pronto restabelecimento da saúde do presidenciável", escreveu.

Governador Amazonino Mendes

O governador Amazonino Mendes (PDT), classificou o episódio como um ato que diminui o Brasil perante todas as nações e macula a eleição para a presidência da República. "Uma atitude inadmissível neste estágio da civilização. Não se pode tolerar a intolerância", disse.

Mendes disse ainda que o Brasil precisa de diálogo, não da construção da cultura do ódio. "Passou da hora de aprendermos a conviver com quem pensa diferente da gente. Meus sentimentos à família de Bolsonaro e meu desejo para sua pronta recuperação”, completou.

Partido Socialista Liberal

A sigla, a qual o Partido Socialista Liberal (PSL) é filiado, por meio do diretório no Amazonas, divulgou nota de repúdio sobre o atentado, assinada pelo presidente da Comissão Provisória Ubirajara Rosses do Nascimento Junior,

“Este não foi um atentado somente a vida do nosso futuro presidente, mas também é um atentado contra a democracia e a vontade soberana do povo. Um atentado que somente interessa aos que trabalham para a permanência de um quadro de violência e insegurança generalizada em nosso país”, diz o texto.

