Moradores do Grande Vitória e da Compensa conhecem propostas de Nejmi

Nejmi afirma que "é hora de mudar essa realidade" | Foto: Divulgação

Manaus - As demonstrações de respeito e carinho dos moradores dos bairros do Grande Vitória, Zona Leste, e da Compensa, Zona Oeste de Manaus, à candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) foram expressivas durante caminhada realizada na última quinta-feira (6), na localidades. Nejmi falou de suas propostas e consolidou mais uma vez sua marca nessa campanha com o diálogo firme sobre áreas essenciais na vida dos cidadãos.

"Ao conversar com cada pessoa eu vejo o quanto elas estão ansiosas por querer ter um representante que lute e trabalhe por melhorias nas suas vidas. São famílias que precisam de apoio social, são jovens que esperam por emprego, são idosos e crianças que necessitam de mais amparo. É hora de mudar essa realidade e, como todos sabem, eu gosto de honrar com meus compromissos, e pretendo atuar com propostas que realmente colaborem com mais qualidade de vida".

Nejmi falou de suas propostas para os comerciantes | Foto: Divulgação

No bairro Grande Vitória, Nejmi Aziz percorreu diversas ruas e a feira da localidade. O feirante José Santos, 56, agradeceu a candidata por continuar com sua proximidade com a população. "Essa mulher é uma guerreira. Lembro muito bem quando ela ajudou as pessoas sem ser uma política. Eu vejo o trabalho dela (Nejmi Aziz) como algo importante porque é difícil ver hoje alguém assim que chega junto para conversar e olhar para quem mais precisa".

No bairro da Compensa, a candidata conversou sobre o que pretende trabalhar em favor da famílias, caso eleita para o seu primeiro mandato eletivo. "Temos propostas que vão ajudar no fortalecimento de políticas públicas necessárias para trazer dignidade e um futuro melhor para as pessoas, em áreas da saúde, educação, esporte, segurança e assistência social", destacou Nejmi Aziz.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nejmi Aziz faz campanha e 'foca em famílias', nos bairros de Manaus

Moradores da Zona Leste pedem apoio de Nejmi Aziz

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!