Transexuais votam pela primeira vez com nome social no Amazonas

Manaus - Pela primeira vez, 76 transexuais do Amazonas irão às urnas apresentando título de eleitor com nome social. Desse quantitativo, 53 pessoas são de Manaus e 23 do interior, sendo cinco em Benjamin Constant, quatro em Parintins, três em São Paulo de Olivença e Nhamundá, dois em Coari, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Manacapuru, Careiro, Uarini e Tabatinga, apenas uma pessoa. Ao todo, 6.280 pessoas solicitaram a modificação do nome no Brasil, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na capital amazonense, a presidente do Movimento LGBT, Bruna La Close, é uma das transexuais a estrear o novo documento nesta eleição. Ela se diz satisfeita com os direitos garantidos.

“A gente fica com a autoestima elevada. Isso evita constrangimentos. Muitos órgãos públicos ainda nos tratam no masculino, com a documentação civil e quando o TSE abre essa oportunidade dos transexuais e travestis se identificarem como eles são é uma quebra de preconceitos”, comemorou La Close”, disse. Ela garante que esta é uma forma de valorizar ainda mais a classe LGBT, que vem crescendo a cada dia.

Segundo La Close, o número de solicitações de mudança no nome social é baixo se comparado ao número de trans (travestis, transexuais, transgêneros) que é de aproximadamente 3 mil pessoas, ela acredita que isso se deve ao curto prazo para o cadastro eleitoral – iniciado no dia 3 de abril e encerrado no dia 9 de maio. “O que está faltando é mais divulgação. Lá no TRE, estava muito conturbado. Os funcionários não estavam sabendo como atender, como nos ouvir”, acrescentou.

Bruna, cujo nome de batismo é Bruno Ribeiro da Rocha, disse que irá ratificar o nome de uso no registro de nascimento. Ela também afirmou que alguns cartórios de Manaus já adotam a prática. “Alguns cartórios de Manaus já fazem isso. Tenho uma amiga minha que teve o nome ratificado recentemente, a Rebeca, no dia do seu aniversário. Foi um verdadeiro presente para ela”, revelou.

Definição

Conforme o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o nome social é aquele que designa o nome pelo qual o transexual ou travesti é socialmente reconhecido. Já a identidade de gênero estabelece com que gênero – masculino ou feminino – a pessoa se identifica. Segundo o TSE, “além de garantir a identificação desejada, o nome social visa assegurar tratamento digno ao eleitor. O nome registrado pelo cidadão constará também das folhas de votação e dos terminais dos mesários nas seções eleitorais, de modo a favorecer uma abordagem adequada à individualidade do eleitor”.

Candidata transexual

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) de Belo Horizonte lançou no último dia 31 de julho o nome da professora Duda Salabert para o Senado, durante convenção do partido. Ela será a primeira candidata transexual a disputar o cargo na história.

Sobre o tema, o cientista político e professor Luiz Fernando de Souza dos Santos, que leciona na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) disse que, apesar do grande risco de preconceito por parte de grupos homofóbicos, acredita que o reconhecimento do gênero é positivo e faz parte da construção de uma nova cultura.

Ao falar sobre a novidade para este pleito, o especialista informou que isto não configura nenhuma vantagem em relação ao resto do conjunto eleitoral. “Penso que essa medida, a possibilidade do candidato em si ser reconhecido com o nome social, isso sim é uma conquista histórica desses grupos sociais. É um elemento importante para gente considerar.

O outro é que a inclusão do nome social, a possibilidade de você se colocar candidato, isso pode provocar um movimento dessa ira homofóbica circulando nos processos eleitorais, mas a positividade dessas candidaturas me parece estar justamente na construção de uma nova cultura, uma cultura democrática em que a diversidade das novas identidades de gênero possam circular livremente e sejam respeitadas”, concluiu.

