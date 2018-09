TV Em Tempo realiza último debate nesta terça-feira (11)

Manaus - O terceiro e último debate eleitoral transmitido pela TV Em Tempo com os candidatos ao governo do Amazonas acontece nesta-feira (11), às 22h, no canal digital 10.1. Dividido em seis blocos, o programa vai ser no estilo sabatina, sobre temas variados.

Todos os temas deverão abordar os principais problemas no cenário atual do Estado sendo Educação; Saúde; Emprego e Renda; Segurança; e Interior do Estado. O diretor de jornalismo da TV Em Tempo, Ivan Nascimento afirmou que cada candidato presente será sabatinado a cada bloco pelas perguntas dos demais candidatos.

Confira a reunião com os representantes de cada um dos candidatos:

"Pensamos neste formato porque, assim, fica mais claro para o telespectador quais são as propostas de cada candidato sobre os temas mais importantes na gestão pública. Além disso, o eleitor também vai poder avaliar o nível de preparo de cada um para as perguntas feitas durante o debate", explicou.

Ivan ressaltou ainda que o debate foi estruturado após a empresa de gestão de dados 'Real Time Big Data' divulgar a pesquisa em que 43% dos eleitores ouvidos estão indecisos pelo voto espontâneo. Ao todo, 1.200 pessoas foram totalizadas no índice da pesquisa.

"O debate vai dar a chance de todos serem perguntados, sem ficar jogando a resposta para o outro. Isso aumenta a transparência das intenções reais de cada candidato e ajuda o eleitor a se identificar melhor, para daí construir o seu voto", completou.

Regras

Nesse debate, não haverá direito à tréplicas. Cada candidato poderá perguntar uma vez usando o tempo de 30 segundos e terá uma réplica de um minuto. O sabatinado terá dois minutos para a resposta. Caso um candidato falte, o bloco correspondente ao espaço destinado a ele, será usado para apresentar as perguntas que seriam feitas e o tempo da réplica será preenchido com um comentário de um minuto.

O candidato Sidney Cabral (PSTU) não tem representação na assembleia e não participará do debate. O apresentador será o jornalista Marcelo Torres, do SBT nacional.

