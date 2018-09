Concurso para PM terá vagas específicas para interior do AM, diz Aziz

Terão vagas para municípios de todas as calhas como a do Madeira, Solimões Purus, Juruá e do Baixo Amazonas", disse Aziz | Foto: Reprodução

O senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz, disse, na manhã deste sábado (8/9), no município de Borba, a 215 quilômetros de Manaus, que o concurso público que será realizado no seu governo terá vagas específicas para municípios do interior do Estado.



"Nos próximos quatro anos irei contratar, via concurso, quatro mil novos policiais militares, mas vou fazer esse concurso dividindo as vagas por calha. Terão vagas para municípios de todas as calhas como a do Madeira, Solimões Purus, Juruá e do Baixo Amazonas", disse Aziz.

O candidato disse ainda que a partir de janeiro irá reforçar o policiamento na cidade que atualmente sofre com a falta de segurança. "Vou colocar aqui em Borba no mínimo mais 100 policiais para cuidar da população", acrescentou Omar.

O mototaxista Claudeci Lima de Sá, 27, é um dos que sofrem com a falta de segurança. Ele disse que a violência no município está descontrolada e que também afetou no seu faturamento mensal. "A segurança está precária. Verdade mesmo. Eu não trabalho mais à noite porque não tenho condições de trabalhar. É muito assalto. A partir das seis, um município que até então era tranquilo, tá virando um caos", desabafou Claudeci.

A dona de casa Ana Maria, 38, disse que a população não se sente segura na rua e nem dentro da própria casa. "Ninguém pode ficar na rua até altas horas da noite. Nem em casa nós estamos mais protegidos. Agora acontecem até assaltos dentro de casa, e com mortes. Coisas que não aconteciam antes agora estão acontecendo demais”, afirmou a moradora.

Acompanhado de candidados ao cargo de deputado estadual, federal e do candidato ao senado da coligação 'Amazonas com Segurança', Plínio Valério (PSDB), Aziz iniciou as ações no município com uma carreata que percorreu as principais ruas da cidade e reuniu centenas de pessoas que demostraram apoio a sua candidatura. Após a carreata, Omar se reuniu com a população para ouvir as reivindicações e falar sobre suas propostas.

BORBA - Entre os anos de 2010 e 2014, quando Omar Aziz governou o Amazonas, o município foi contemplado com a construção de um Centro de Convivência Comunitário, inauguração do Novo Hospital Regional de Borba, construção de um complexo esportivo, entrega de implementos agrícolas para a comunidade Canumã, além da entrega de 434 notebooks para professores e campanha de vacinação contra HPV.





