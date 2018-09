Nejmi Aziz recebe adesão a propostas em municípios da calha do Madeira

Manaus - Em visita aos municípios de Borba, Manicoré e Humaitá nesse sábado (8), a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) apresentou suas propostas para as famílias das localidades que sempre tiveram seu apoio com projetos de inclusão social, no período em que foi presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS). Com esse trabalho, Nejmi Aziz conseguiu beneficiar cerca de mil famílias nos três municípios por meio de convênios firmados com instituições sociais.

A candidata esteve na Comitiva liderada pelo candidato a governo do Estado, Omar Aziz (PSD), que foi acompanhado do candidato ao senado, Plínio Valério (PSDB), e de demais postulantes aos cargos de deputados federal e estadual. Em cada cidade, Nejmi pôde conversar com as famílias e receber apoio para sua candidatura.

"Retornar nesses três lugares me trouxe muita alegria porque pude rever pessoas que tiveram suas vidas transformadas com o trabalho que consegui realizar como primeira-dama e presidente do FPS. E mais uma vez vejo que essas famílias retribuem esse carinho e reconhecimento para essa nova etapa. Todas têm o meu respeito pela superação que possuem diariamente em meio aos desafios que enfrentam. E são por essas famílias e tantas outras que meu trabalho será pautado, caso eleita para meu mandato no legislativo".

Em seu trabalho na área social, a candidata lembrou que Borba foi o primeiro município do Amazonas a receber a vacina gratuita contra o HPV | Foto: Divulgação

Legado

Em Borba, distante 215 quilômetros de Manaus, Nejmi Aziz foi lembrada pelo título de cidadã de Borbense concedido pela Câmara Municipal em alusão aos relevantes serviços prestados ao município. Além disso, Nejmi foi apoiadora na gestão do então governador Omar Aziz no trabalho de reforma da Basílica de Santo Antônio e a Praça João Sampaio. Em seu trabalho na área social, a candidata lembrou que Borba foi o primeiro município do Amazonas a receber a vacina gratuita contra o HPV.

Na cidade de Manicoré, a 390 quilômetros da capital, Nejmi Aziz, enquanto presidente do FPS, ajudou a melhorar os cursos profissionalizantes da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia. Nesse período, mais de 400 pessoas tiveram novas oportunidades de geração de emprego e renda.

"Foi maravilhoso dar um abraço nessa mulher guerreira que tanto admiro. Nossa cidade nunca ficou esquecida com o trabalho dela. Sou grata a Deus por sua vida e creio que ela fará bem bonito ao nos representar", disse a dona de casa, Lúcia Oliveira.

Na cidade de Humaitá, a 675 quilômetros de Manaus, a candidata foi ovacionada por estruturar os cursos e as oficinas profissionalizantes da Associação Clube de Mães Unidas do bairro Nossa Senhora do Carmo e da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia, onde mais de 500 pessoas foram beneficiados com esse trabalho.

Agenda

A candidata Nejmi Aziz prossegue nessa semana com sua agenda de compromissos de campanha, com reuniões e caminhadas em várias comunidades da capital.

