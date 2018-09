Mineração extrativista familiar será regulamentada, diz Omar

Manaus - A mineração extrativista familiar será regulamentada a partir de janeiro do ano que vem. A afirmação foi feita pelo senador e candidato a governador do Amazonas Omar Aziz (PSD), na manhã deste domingo (9), durante entrevista à rádio Vale do Rio Madeira, no município de Humaitá, a 675 quilômetros de Manaus.

De acordo com Aziz, os municípios ao sul do Amazonas, e principalmente Humaitá, terão importância econômica para todo o Estado em seu governo. 'Eu quero que os comunitários e ribeirinhos ouçam isso: nós vamos regulamentar o extrativismo mineral familiar no Amazonas. Isso irá gerar emprego e promover o desenvolvimento socioeconômico dessa região', afirmou Aziz.

Leia também: Nejmi Aziz recebe adesão a propostas em municípios da calha do Madeira

O candidato afirmou que o atual governo está de braços cruzados para o trabalhador. "O Estado precisa agir na defesa ao trabalhador. É preciso dar condições para a geração de empregos nos municípios respeitando a vocação de cada região. Só asfalto não resolve o problema da população", acrescentou.

A ida de Omar ao município de Humaitá fazia parte da agenda no interior do Estado onde a comitiva da coligação 'Amazonas com Segurança' também visitou os municípios de Borba e Manicoré, entre sábado (8) e o domingo (9).

Nas três cidades o candidato foi acompanhado de candidatos aos cargos de deputado estadual, federal e do candidato ao senado pela coligação, Plínio Valério (PSDB). Durante as visitas, Omar também falou dos programas Ronda Total e Primeiro Passo que atuarão, respectivamente, no combate à violência com ações repressivas, preventivas, tecnologia e inteligência, e a geração de empregos para jovens que buscam a primeira oportunidade de emprego.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

‘Quero governar para os trabalhadores’, diz Sidney Cabral

Concurso para PM terá vagas específicas para interior do AM, diz Aziz