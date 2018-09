Vanessa aposta em vitória de Haddad e Manu

"Haddad foi o candidato que mais cresceu e sem ser candidato", destacou a senadora | Foto: Divulgação

Manaus - A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) disse que a atitude do Partido dos Trabalhadores (PT) - confirmação do nome de Fernando Haddad na corrida pela disputa presidencial - consolida a chapa no segundo turno e, posteriormente, na vitória. A parlamentar também dá destaque ao momento em que o seu partido vive ao ter na vice-presidência o nome de Manuela D'Ávila.

"Agora, o cenário eleitoral muda. Vivíamos uma indefinição porque, enquanto concorria como vice-presidente, Haddad era deixado de fora dos debates, excluído da programação de todos os canais de televisão. Agora, ele vai consolidar uma posição que o levará ao segundo turno", disse a senadora.

Vanessa destacou os números da última pesquisa divulgada pelo DataFolha, divulgada ontem, onde Haddad cresceu 5 pontos percentuais.

"Ele foi o candidato que mais cresceu e sem ser candidato. Agora, sendo candidato, deve avançar", aposta.

A confirmação dos nomes de Haddad e Manuela foi feita no final da tarde desta terça | Foto: Divulgação

A senadora ressaltou que a atitude tomada hoje pelo PT não reflete o que queriam, mas que a união neste momento será fundamental para a retomada dos projetos de Lula para o povo brasileiro.



"Era um direito legal que Lula tinha mas, não podendo, sabemos da nossa obrigação, do nosso amor. A decisão dele contará com nosso empenho", garantiu a senadora.

PCdoB na cabeça

Antes, pré-candidata à presidência, Manuela retirou seu nome da disputa em prol da união entre PCdoB e PT. Agora, disputando a presidência ao lado de Haddad, a ex-deputada foi elogiada por Vanessa.

"Ela era nossa pré-candidato à presidência. Fez uma pré-campanha extraordinária e, mesmo sem recurso, sem mídia, sem nada, ela chegava a 3 ou 4 pontos, inclusive empatando com Haddad em muitos cenários", destaca a senadora. "Nessa hora a gente tem que concorrer para vencer e, para isso, a gente não pode sair tudo separado. Ela é mulher jovem e muito capacitada, muito preparada", completa Vanessa.

Ato em Curitiba

A confirmação dos nomes de Haddad e Manuela foi feita no final da tarde desta terça (11), em frente à sede da Polícia Federal, onde Lula está preso há cinco meses.

Na ocasião, foi lida uma carta escrita pelo ex-presidente lamentando a injustiça sofrida, relembrando sua trajetória política e indicando o nome de Haddad em substituição ao seu.

"Ele será meu representante nessa batalha para retomarmos o rumo do desenvolvimento e da justiça social. Se querem calar nossa voz e derrotar nosso projeto para o País, estão muito enganados. Nós continuamos vivos, no coração e na memória do povo. E o nosso nome agora é Haddad", diz Lula na carta.

