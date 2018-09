Ministério Público do Estado elege segunda procuradora-geral mulher

Após 15 anos, Ministério Público do Estado elege procuradora-geral mulher | Foto: Divulgação

Manaus – A promotora Leda Mara Nascimento Albuquerque foi eleita a nova procuradora geral de Justiça do Ministério Público do Estado (MP-AM). Com a nova eleição, Leda Mara é a segunda mulher a assumir o órgão. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (11).



O governador do Estado Amazonino Mendes oficializou a escolha após receber a lista tríplice do Ministério Público, com nomes dos outros candidatos ao cargo. A promotora recebeu 76% dos votos válidos e foi eleita em votação histórica, com 123 votos no total.

Em segundo lugar na eleição ficou o procurador de Justiça José Roque Marques, com 89 votos. Em terceiro ficou o promotor Paulo Stelio Guimarães.

A promotora possui 22 anos de experiência e atuou em temas como educação e violência contra a mulher. Ela também foi subprocuradora Geral de Justiça.

