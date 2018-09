Debate da TV Em Tempo favorece confronto direto entre candidatos

Manaus - O terceiro debate político com os candidatos ao Governo do Amazonas nas eleições 2018, idealizado pela TV Em Tempo, acontece na noite desta terça-feira (11), a partir das 22h15. A mediação do embate é feita pelo jornalista do SBT, Marcelo Torres.

De acordo com o profissional, o debate da TV Em Tempo tem um formato inovador de todos os outros debates realizados nas eleições deste ano.

"Tem uma característica tem um aspecto diferente. Em cada bloco, um candidato será colocado no meio do estúdio e sabatinado pelos demais candidatos. No próximo bloco outro será sabatinado e assim por diante. É um formato que ainda não foi feito e será bem interessante".

Ainda de acordo com Marcelo Torres, o debate tem o intuito de dar voz a todos os candidatos, para que todos possam apresentar as ideias e as plataformas de governo, ajudando a população a ter mais elementos para decidir o voto.

Marcelo Torres é o mediador do debate da TV Em Tempo | Foto: Marcely Gomes





Regras

Nesse debate, não haverá direito à tréplicas. Cada candidato poderá perguntar uma vez usando o tempo de 30 segundos e terá uma réplica de um minuto. O sabatinado terá dois minutos para a resposta.

Caso um candidato falte, o bloco correspondente ao espaço destinado a ele, será usado para apresentar as perguntas que seriam feitas e o tempo da réplica será preenchido com um comentário de um minuto. O candidato Sidney Cabral (PSTU) não tem representação na assembleia e não participará do debate. O apresentador será o jornalista Marcelo Torres, do SBT nacional.

Veja live com o mediador do Debate na TV Em Tempo: