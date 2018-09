'É preciso tirar governantes que estão no poder há 40 anos', diz Berg

Manaus - O candidato do PSOL ao Governo do Amazonas, Nindberg Barbosa, o "Berg da UGT", já está na TV EM TEMPO, na Zona Centro-Sul de Manaus, para participar do debate que vai ao ar logo mais, às 22h15 desta terça-feira (11), no canal digital 10.1. Em sua chegada à emissora, Nindberg afirmou que tem propostas para beneficiar a população.



"Vou apresentar propostas que podem ser realizadas e acabar com o caos que estamos vivendo hoje. Estamos sem educação, sem saúde e sem segurança, e com o interior abandonado. Nossas propostas não são de Governo, são de Estado e ficarão para toda a população", alfinetou o candidato.

Nindberg é o candidato do PSOL ao Governo do AM | Foto: Divulgação

Na ocasião, Nindberge aproveitou, ainda, para dizer que é hora de mudança. "Nós não podemos mais continuar com os governantes que estão há mais de 40 anos no poder, que prometem e não cumprem", dispara.

"Nossas propostas são novas e podem ser executadas, com fiscalização e contratação de mão de obra", garante o candidato.

Nindberg Barbosa marcou presença nos outros dois debates promovidos pela TV EM TEMPO SBT AMAZONAS este ano. O primeiro , no dia 24 de agosto, e o segundo , no dia 28 do mesmo mês.

