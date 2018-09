Lúcia Antony alfineta Temer e diz que vai unir forças para defender AM

A candidata disse que vai unir forças para defender o Polo Industrial de Manaus | Foto: Marcely Gomes





Manaus - A segunda candidata a chegar na TV Em Tempo, na noite desta terça-feira (11), foi a candidata Lúcia Antony, do PCdoB. Durante entrevista antes do embate, a candidata defendeu o candidato à Presidência da República e criticou veemente o Governo de Michel Temer.

"O eleitor amazonense terá apenas na minha candidatura a esperança de transformar essa situação de abandono, não só no Amazonas, mas também no Brasil", disse Lúcia Antony antes de criticar a situação do país.

Em seguida, a candidata não poupou alfinetadas ao governo de Michel Temer e o culpou pela crise que o Brasil vive.

"A política econômica, que vem sendo desenvolvida pelo governo Temer com os seus aliados, estão destruindo a economia nacional, portanto levando desemprego e desesperança para todo o país. O Amazonas é hoje um dos estados com o maior índice de desemprego e precisamos fazer um processo de união de todos, em torno do nosso Estado e da nossa economia, principalmente, do nosso Polo Industrial que está sendo ameaçado pelo Temer".

A candidata salientou que os eleitores amazonenses precisam ter cuidado ao escolher os candidatos do Amazonas aliados ao presidente. Segundo ela, apenas Fernando Haddad (PT) tem o compromisso com o Amazonas. Ela relembrou políticas públicas dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em favor da região Norte.

Veja entrevista com a candidata antes do Debate:

