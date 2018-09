'O Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver', defende David

Manaus - O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida, que concorre ao Governo do Amazonas pelo PSB nas Eleições 2018, destacou, durante chegada à TV Em Tempo, na Zona Centro-Sul de Manaus, para debate logo mais, às 22h15 desta terça-feira (11), que o momento é importante para que os eleitores possam conhecer as propostas de governo de cada candidato e escolher o melhor para governar o Estado pelos próximos quatro anos.

"Eu quero agradecer ao Em Tempo por mais uma oportunidade de apresentar as propostas dos candidatos ao governo do Amazonas. É hora de debatermos os assuntos pertinentes para melhoria da qualidade de vida do povo do nosso Estado", destacou Almeida.

Leia também: Sem PT, David Almeida terá Chico Preto como candidato a vice

Debate acontece as 22h15 na TV EM TEMPO | Foto: Marcely Gomes

David informou, ainda, que espera ser eleito o próximo governador para garantir melhorias para o povo. "Espero que o povo faça a melhor opção na escolha do seu candidato para o Governo do Amazonas. Eu acredito que tenho as melhores ideias, as melhores propostas, e por isso eu estou aqui pregando que o Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Essa mudança está próxima de acontecer. A mudança é 40, é David, para mudar e resolver", pontuou.

O candidato participa do Debate promovido pela TV EM TEMPO que vai ao ar pelo canal digital 10.1. David participou das outras duas últimas edições do debate promovido pela emissora: o primeiro , no dia 24 de agosto, e o segundo , no dia 28 do mesmo mês.

