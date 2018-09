Omar Aziz diz que está preparado para assumir o Amazonas

Omar Aziz se colocou a disposição dos amazonenses para governar o Estado | Foto: Marcely Gomes





Manaus - O último candidato a chegar na sede da TV Em Tempo, na noite desta terça-feira (11), foi o candidato do PSD, Omar Aziz. Ele destacou que vai aproveitar a oportunidade no último debate do Grupo Raman Neves de Comunicação para expor propostas e demonstrar quem realmente está preparado para ajudar o Amazonas a solucionar os vários problemas.

"Nessa oportunidade temos que definir quem tem condições de governar ou não o Estado. Nós temos muitos problemas e a gente não pode brincar com o futuro do Amazonas. Eu espero, num debate desse, que nós possamos esclarecer à população quem está preparado e quem tem condições e propostas concretas para resolver os problemas", relatou.

O debate, que será dividido em seis blocos, começa a partir das 22h15 e tem mediação do jornalista Marcelo Torres do SBT. Dos seis candidatos convidados a participar do debate, apenas cinco compareceram. O candidato à reeleição Amazonino Mendes faltou, pela terceira vez consecutiva, a um debate promovido pela TV Em Tempo neste ano.

Veja entrevista com o candidato antes do debate:





Regras

Nesse debate, não haverá direito à tréplicas. Cada candidato poderá perguntar uma vez usando o tempo de 30 segundos e terá uma réplica de um minuto. O sabatinado terá dois minutos para a resposta. Caso um candidato falte, o bloco correspondente ao espaço destinado a ele, será usado para apresentar as perguntas que seriam feitas e o tempo da réplica será preenchido com um comentário de um minuto.

O candidato Sidney Cabral (PSTU) não tem representação na assembleia e não participará do debate. O apresentador será o jornalista Marcelo Torres, do SBT nacional.

Veja mais informações sobre o debate com o repórter João Gomes: