Wilson Lima quer renovar política contra 'as velhas forças do atraso'

Manaus - Wilson Lima, candidato do PSC, ressaltou antes do último debate da TV Em Tempo, na noite desta terça-feira (11), que a política amazonense precisa, urgentemente, de uma renovação e criticou o governo de Amazonino Mendes, candidato à reeleição, que faltou ao embate.

"Hoje não existe se quer um serviço do governo do Estado que funcione de forma eficiente, tudo isso é resultado de um modelo que perdura há 35 anos. Esse é um modelo que já está exaurido e a gente precisa mudar, renovar, entendendo que quem passou pelo governo deu sua contribuição e teve seus erros e acertos. O mundo mudou e o Amazonas também está mudando. O eleitor hoje está antenado e muito mais informado, revoltado com o que está acontecendo. Eu sou um cidadão, assim como a maioria, também não aceito o que está posto aí", disse colocando o seu nome à disposição da população amazonense. "Estou caminhando ao lado de pessoas que representam este novo momento".

O candidato ainda ressaltou a importância do debate político realizado pelo Grupo Raman Neves de Comunicação.

"Momentos como esse são uma das poucas oportunidades que temos o mesmo tempo que os demais candidatos. Uma vez que nós não decidimos caminhar com gente que representa as velhas forças do atraso. É por isso que o nosso tempo de televisão é de apenas 25 segundos. A nossa estrutura é pequena e aqui nós vamos ter a oportunidade de demonstrar as nossas propostas".

Cerca de 43% dos eleitores amazonenses não tem opção de voto e o debate feito pela TV Em Tempo dá oportunidade do amazonense conhecer os candidatos e analisar os programas de governo.

