Começa transporte das primeiras urnas eleitorais no Amazonas

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) começou a transportar, nesta segunda-feira (10), as primeiras urnas eleitorais para o interior do estado. Serão quase oito mil urnas, distribuídas nos 62 municípios do Amazonas.

No galpão do TRE a correria é grande para que as urnas eletrônicas possam ser entregues no prazo, em todos os locais de votação. Principalmente nas comunidades mais distantes da capital.

As primeiras cidades que irão receber as urnas eletrônicas para as eleições de 2018, serão: Coari, com 239 urnas e a cidade de Tefé, com 245 urnas.

Até o final da semana outros sete municípios do interior também vão receber as urnas, para essa última etapa, 528 postos de trabalho temporários foram criados pelo TRE, na capital e interior.

Depois de instaladas, os técnicos do TRE fazem os últimos testes para evitar problemas no dia do pleito, marcado para 7 de outubro.

Confira a reportagem da TV em tempo

Leia mais:



TV Em Tempo realiza último debate nesta terça-feira (11)

Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM desta terça (11)