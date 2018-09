Combate à 'velha política' marca último debate da TV Em Tempo

Manaus - No último debate realizado pela TV Em Tempo no processo eleitoral de 2018, na noite desta terça-feira (11), os candidatos ao Governo do Amazonas aproveitaram para falar de propostas em diversas áreas, entre elas: saúde, educação, segurança pública e geração de renda. A ausência, pela terceira vez, do candidato à reeleição Amazonino Mendes (PDT) foi amplamente criticada durante todo o debate, que iniciou às 22h15 e durou até um pouco mais de meia noite.

O jornalista Marcelo Torres, do SBT, foi o mediador do debate que teve seis blocos de perguntas e respostas. Inovador, o embate envolveu todos os candidatos em confronto direto pela atenção dos eleitores amazonenses e foi transmitido em multiplataformas, como TV Em Tempo, Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, além de flash’s ao vivo na rádio Nativa FM.

Dois candidatos não participaram do Debate realizado pelo grupo Em Tempo. O candidato Amazonino Mendes (PDT) informou que estava cumprindo agenda no interior do Estado e por isso não compareceu ao púlpito. Já Sidney Cabral (PSTU) não esteve entre os candidatos por conta da falta de representação na Câmara dos Deputados. Antes do debate, os cinco candidatos presentes conversaram com o Portal Em Tempo e falaram, brevemente, sobre as expectativas para o pleito eleitoral deste ano.

Amazonino Mendes não compareceu, mais uma vez, ao debate da TV Em Tempo | Foto: Marcely Gomes

Debate



Em cada bloco, cada candidato foi sabatinado por todos os outros. O primeiro tema abordado foi saúde e começou com poucos embates entre os candidatos.

O candidato David Almeida perguntou quais eram as propostas para a área da saúde a Wilson Lima. O candidato do PSC afirmou que vai aumentar as ofertas de exames para o interior.

“Quem mora no interior sofre muito. Vamos trabalhar para aumentar a oferta de exames para o interior”, afirmou.

Wilson respondeu que o Amazonas precisa explorar as potencialidades do interior do Estado | Foto: Marcely Gomes

Na réplica, David Almeida mencionou o programa Filas Zero e destacou que pretende otimizar a área da saúde no Amazonas. “"Zeramos diversos procedimentos na saúde com o Fila Zero. Ampliamos a oferta de vagas no Delphina Aziz para mais 120 leitos, e abrimos os 11 centros cirúrgicos do Delphina, o melhor hospital do Norte do Brasil. Vamos tratar o amazonense com dignidade”, pontuou.



Na dinâmica da 3ª edição do debate político realizado pelo Em Tempo, os candidatos não tinham direito a tréplica. A pergunta durava 30 segundos e a resposta 1 minuto.

Educação

A pergunta seguinte estava reservada para o candidato Amazonino Mendes que pela terceira vez não compareceu ao debate. O candidato Wilson Lima tomou a vez e pôde explanar sobre educação. O postulante ressaltou a preocupação com o último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mostrava o Amazonas como um dos últimos colocados na evolução do Ensino Médio.

Já David Almeida relembrou o abono salarial promovido pelo Governo, ainda na sua gestão, aos professores estaduais.

"Pagamos o maior abono da história do Amazonas para os professores e abrimos a caixa preta do Fundeb. Recebo diariamente professores com contracheque alto em um mês. Temos que valorizar os profissionais da educação".

David aproveitou para lembrar do período que esteve a frente do Governo do Amazonas | Foto: Marcely Gomes

Omar Aziz, por sua vez, falou sobre as conquistas da educação e o que precisa ser feito nos próximos anos. "Em 4 anos, fiz o PCCS dos servidores da Educação. Pagamos 14° e 15° salário, e assim motivamos os professores a continuarem em sala. Para manter o jovem na Escola, precisamos fazer as escolas em tempo integral."



Economia e Geração de Emprego e Renda

Dando continuidade ao debate, o candidato Omar Aziz falou sobre geração de emprego e renda para os amazonenses.

Na sequência, a candidata Lúcia Antony perguntou ao candidato Wilson Lima sobre economia e aproveitou o espaço para alfinetar o candidato Amazonino Mendes.

O candidato Wilson Lima respondeu que o Amazonas precisa explorar as potencialidades do interior do Estado.

O bloco também foi reservado a uma pequena troca de farpas entre Omar Aziz e o próprio Wilson Lima. "Candidato, eu acredito que, para administrar algo, é preciso ter experiência. Você já administrou alguma coisa?", questionou Omar.

Interior do Estado

O candidato Omar Aziz aproveitou o tema para questionar David Almeida: "Candidato, qual sua proposta para o interior?". O candidato do PSB fez uma breve análise do que tem visto no interior do Amazonas durante a campanha eleitoral.

"Passei o feriado em 13 municípios, e a situação é caótica. Ninguém acredita mais em política. As potencialidades do interior podem ser exploradas com zoneamento ecológico e econômico de todo o Amazonas."

Na réplica, Omar Aziz falou sobre a necessidade da regularização fundiária para o desenvolvimento dos municípios e da produção agrícola do Estado.

"Não se desenvolve o interior sem regularização fundiária e escoamento da produção sem competitividade. A matriz energética do interior é cara, e o preço final não é competitivo. Precisamos ter custo barato na Amazônia e otimizar custo de produção. Precisamos procurar a vocação de cada calha, aplicando em tecnologia, mecanização, conhecimento, e pesquisando, para produzir mais e mais barato, fomentando o mercado consumidor que é Manaus".

Omar Aziz relembrou os programas de segurança e da educação que pretende retornar em um novo possível governo | Foto: Marcely Gomes

Segurança



O próximo tema foi segurança e o candidato Berg da UGT perguntou para o candidato Wilson Lima. Na oportunidade, ele falou que vai trabalhar com tecnologia de inteligência para melhorar a segurança no Estado. Durante a réplica, Berg mencionou que possui no plano de governo a criação da unidade de policiamento preventivo para evitar a violência.

"Não quero saber quem matou ou quem morreu. Queremos criar o policiamento preventivo, para que o cidadão tenha a tranquilidade de estar protegido".

David Almeida aproveitou para lembrar do período que esteve a frente do Governo do Amazonas, como governador tampão. "Fiz a maior promoção da história da PM e Bombeiros. Pagamos a terceira parcela do escalonamento da PM. No nosso governo, a polícia será respeitada pelo povo e temida pelos bandidos".

Na parte de segurança pública, Nindberg Barbosa aproveitou para tentar alfinetar Omar Aziz sobre o real legado do Ronda no Bairro para a população amazonense. E recebeu uma resposta à altura. "Não fizemos só o Ronda no Bairro, mas também fizemos o Galera Nota 10. Se você quer saber o real legado, pergunte das mães e da população. Não dá pra fazer segurança pública sem um ambiente seguro para os jovens. Vamos reativar o Jovem Cidadão e voltaremos com o reforço escolar para quem não tem recurso, que foi o que fizemos no meu governo."

Berg da UGT Berg mencionou que possui no plano de governo a criação da unidade de policiamento preventivo | Foto: Marcely Gomes

Emprego e Renda



No segundo bloco, quem fez a pergunta para o candidato David Almeida foi Lúcia Antony (PCdoB). "Vivemos uma das piores crises econômicas do país. Como o senhor pretende levar desenvolvimento para o interior diante desse quadro?"

"Desburocratizar, simplificar legislação tributária e trabalhar com infraestrutura e logística. É fundamental fazer o zoneamento econômico e ecológico, além de asfaltar a BR-319, o eixo de desenvolvimento do Amazonas", disse David Almeida sobre o questionamento da candidata.

Lúcia Antony aproveitou para pedir votos para Fernando Haddad | Foto: Marcely Gomes

Lúcia Antony, por sua vez, aproveitou a réplica para alfinetar Amazonino Mendes. "Quero desenvolver o Amazonas promovendo a inclusão social. Não dá pra reeleger quem está acabando com os trabalhadores. É preciso desenvolver o Amazonas com respeito ao meio ambiente, de forma sustentável".



Omar Aziz aproveitou o debate para cobrar o governador Amazonino Mendes. "Mais de 20% da população do Amazonas está desempregada. Quem está fazendo obra para o AM vai levar calote, porque ele não tem responsabilidade de saber que não dá para brincar com o Amazonas".

David Almeida comentou a falta de oportunidade no mercado de trabalho do Amazonas. "O jovem que se forma nas faculdades tem dificuldade para conseguir o primeiro emprego. O estado tem cerca de 6000 cargos, e 1000 desses serão destinados para os jovens que estão saindo da faculdade."

Leia mais:

“É preciso tirar governantes que estão no poder há 40 anos”, diz Berg.

Lúcia Antony alfineta Temer e diz que vai unir forças para defender o AM

“O Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver”, defende David Almeida

Omar Aziz diz que está preparado para assumir o governo do Amazonas