Prazo para prestação parcial de contas termina nesta quinta (13)

Manaus - Representantes partidários, administradores financeiros, contadores e advogados de legendas têm até esta quarta-feira (13) para concluir a primeira prestação de contas parcial de campanha, o que envolve apresentar toda a movimentação de recursos, como despesas e depósitos de recursos públicos.

Após essa data, os candidatos eleitos no primeiro turno terão de fazer a prestação final, no dia 7 de novembro. Já quem disputar o segundo turno tem até o 17 de novembro para prestar contas de tudo que foi gasto no pleito.



O assistente da chefia da sessão de contas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), José Mário Chaves, informa que, durante a prestação de contas parcial, os responsáveis por levar os balanços financeiros até o TRE devem apresentar os dados em forma de documentos; já na prestação final, será necessário levar as informações por meio de mídia.

“Conforme resolução do calendário eleitoral deste ano, a prestação de contas do primeiro turno acontece após 30 dias da data do pleito de 7 de outubro. Já a prestação dos candidatos que vão para o segundo turno será até 20º dia após a eleição de 28 de outubro”, explicou.

José Mário alerta sobre a possibilidade de o candidato ser incluso numa lista de inadimplentes, caso perca o prazo. “Quando se apresenta estes dados depois do prazo, o candidato já vai para este sistema. Quando isso acontece, o TRE emite uma notificação para que haja a intimação e o caso seja regularizado em até 72 horas. Caso isso persista em acontecer, o candidato será conduzido para o julgamento de contas não prestadas. Mas desde as análises parciais, os processos já são autuados”, acrescentou José Mario.

Próximos prazos

Nos estados em que não houver votação em segundo turno, a partir do dia 13 de outubro, as secretarias dos tribunais regionais eleitorais, salvo as unidades responsáveis pela análise das prestações de contas e aquelas cujo funcionamento seja imprescindível à execução dessa análise, não mais permanecerão abertas aos sábados, domingos e feriados, e as decisões não mais serão publicadas em secretaria ou em sessão, exceto os referentes à prestação de contas.

Já o dia 11 de novembro é o dia em que a unidade técnica responsável pelo exame das contas de campanha dos candidatos e partidos políticos deve informar ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado, as que não foram apresentadas, relativamente, aos candidatos que concorreram no primeiro turno.

Esse também será o último dia para qualquer interessado, observado o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do respectivo edital, impugnar as prestações de contas de campanha relativas ao primeiro turno das eleições.

No dia 20 de novembro, uma equipe de prestação de contas do TRE informará sobre as contas não apresentadas.

Leia mais:

Bolsonaro recebe alta da UTI e vai para unidade semi-intensiva

TRE-PR nega a Lula o direito de votar na cadeia da PF