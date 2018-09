'A classe política precisa ser sacudida’, diz Hissa Abrahão

Manaus - Ex-vereador, ex vice-prefeito de Manaus e ex-secretário de Infraestrutura, Hissa Abrahão é a aposta do PDT para o Senado. Atualmente exercendo o mandato de deputado federal, ele apresentou seu posicionamento acerca de temas pertinentes ao Estado, como geração de emprego e renda, saúde, educação, segurança pública e a Zona Franca de Manaus (ZFM).

EM TEMPO – Quais as suas propostas para a geração de emprego e renda na capital e interior do Estado?

Hissa Abrahão - A população brasileira e do Amazonas vive o drama do desemprego. Em Manaus, pessoas vivem de subempregos para chegar ao final do mês. O Brasil tem potencial agrícola muito forte e uma de minhas propostas é aproveitar isso.

Na condição de senador, vou lutar por uma linha de crédito junto ao BNDES, para voltarmos ao processo de reindustrialização do país, o que geraria 400 mil empregos diretos. Outra proposta é que nossa indústria farmacoquímica produza medicamentos a partir do que temos aqui. Quando crio linhas de crédito para laboratórios produzirem produtos específicos, mostro que podemos investir nisso.

EM TEMPO – Quais as primeiras medidas para a retomada da economia no Amazonas a partir da Zona Franca de Manaus?

Hissa Abrahão - A ZFM, de dezembro de 2017 a maio de 2018, demitiu milhares de pessoas. Isso é grave. Tivemos, nos últimos três anos, cerca de 13 mil indústrias fechadas e pelo menos 75 mil lojas fechadas. A classe política precisa ser sacudida. A ZFM precisa retomar seu papel de propulsora da economia do Amazonas.

Para o interior, queremos limpar os nomes das pessoas e reduzir os juros dos brasileiros que estão com nome no SPC. Assim, a pessoa consegue quitar dívidas. Quando fortalecermos o consumo das famílias, elas vão retirar o nome do SPC, voltar a comprar e movimentar novamente a economia.

EM TEMPO – O entrave envolvendo a BR 319 é uma das maiores preocupações do Estado. O que pretende fazer, em seu mandato, para solucionar a situação?

Hissa Abrahão – A BR 319 parece lenda amazônica: todos escutam falar, mas nunca a veem. Precisamos tirá-la do papel, para termos o direito de ir e vir. Dessa forma, vamos dar seguimento ao projeto para, assim, diminuir custos com frete e valorizar o turismo.

EM TEMPO – Quais posicionamentos podem motivar o eleitor a apostar na sua candidatura?

Hissa Abrahão – Como deputado federal, votei contra a reforma trabalhista, que gera emprego intermitente. É uma vergonha. A população não pode votar em candidatos que votaram a favor de medidas como essa. Além disso, o governo federal decidiu congelar por 20 anos investimentos em saúde e educação. Vejo a cara de pau de candidatos falarem de saúde, quando votaram a favor da PEC 241.

EM TEMPO - Como fortalecer a saúde pública de acordo com as limitações que o Estado e a população conhecem?

Hissa Abrahão – Primeiramente, nosso candidato à Presidência, Ciro Gomes, disse que vai revogar essa medida. A partir daí, começaremos a trabalhar um novo Brasil. O Amazonas precisa de um hospital de alta complexidade no interior. Para área da educação, nossa proposta é criar a Universidade do Madeira, na região do Rio Madeira, para que ela atenda apenas os estudantes daquela calha.

EM TEMPO – A segurança pública também é um assunto urgente. Quais os seus planos para o assunto durante a gestão?

Hissa Abrahão - Fortalecer a guarda municipal. Precisamos ter em mente, também, que policial não faz milagre e tem medo de prender o bandido. Vamos exigir uma corregedoria de polícia que não persiga o policial que está fazendo seu trabalho. Além disso, vamos equipar o policial para que as fronteiras do Amazonas estejam resguardadas.

