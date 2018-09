Omar diz que irá construir mais escolas de tempo integral em Parintins

Passeata de Omar Aziz em Parintins | Foto: Divulgação

Manaus - Acompanhado de candidatos aos cargos de deputado estadual, federal e do candidato ao senado pela coligação 'Amazonas com Segurança', Plínio Valério, Omar Aziz reuniu mais de duas mil pessoas durante carreata e comício em Parintins na noite desta sexta-feira (14).



Durante o encontro com o povo da cidade parintinense, Omar aproveitou para falar sobre obras pela educação e disse que irá construir mais escolas de tempo integral na cidade. "A primeira escola de Tempo Integral construída no interior do Amazonas foi feita aqui em Parintins. Vou construir mais unidades do mesmo tipo no município. Aqui também será a primeira cidade do interior do Amazonas a receber o programa Ronda Total", afirmou Omar Aziz.

Segurança



Sobre segurança, Omar lembrou o programa Ronda Total, que será uma ação de governo de combate à violência com ações preventivas. O programa terá como base a transversalidade do governo e reunirá ações das secretarias de Segurança Pública, Educação, Saúde, Esporte, Assistência Social e Cultura.

"Vou resolver o problema da segurança pública de Parintins. Já implantei o Ronda no Bairro e funcionou. Agora vou implantar o Ronda Total. Será uma ocupação em todas as áreas da cidade. Ações integradas do governo para que a gente possa atender as pessoas", acrescentou.

Aziz disse ainda que irá asfaltar a estrada que liga as comunidades mocambo e caburi, e também a que liga à Vila Amazônia.

Obras de Omar em Parintins



Entre os anos de 2010 e 2014, quando do Omar governou o Amazonas, Aziz implantou o Liceu de Artes Carlos Satoro no município, que oferece de atividades culturais e artísticas aos moradores da cidade.

Além disso, inaugurou a primeira Escola de Tempo Integral do interior do Amazonas e também o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) no município, entre outras realizações. Como senador da república, Omar conseguiu aprovar o projeto que torna Parintins a capital nacional do boi-bumbá e liberou emenda parlamentar que garante R$15 milhões para a Orla de Parintins.

"Espero que a população de Parintins possa me dar mais uma oportunidade para fazer mais e melhor para o Amazonas. Vamos investir no setor primário e também na geração de empregos para os jovens por meio do programa Primeiro Passo", finalizou.





