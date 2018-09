Nejmi Aziz recebe apoio dos moradores dos conjuntos Cidadão X e XII

Manaus - Diversas demonstrações de carinho e respeito foram feitos pelos moradores dos Conjuntos Cidadão X e XII (zonas leste e oeste, respectivamente) e do bairro Monte das Oliveiras (zona leste) para a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD), nesta sexta-feira (14), quando esteve reunida nas localidades para apresentar suas propostas.

O sentimento de gratidão da população, em razão dos trabalhos sociais já realizados por Nejmi, foi a marca principal dos encontros que serviram para fortalecer o diálogo acerca de temas primordiais para a vida dos amazonenses.

As expressões em forma de cartazes, faixas e abraços demonstraram o apoio dos moradores à candidatura de Nejmi Aziz.

"Eu agradeço a cada gesto de gratidão, amor e respeito expresso pela população. Quando decidi ser candidata foi para lutar por melhorias e retomar projetos e programas que funcionavam antes, mas que foram abandonados. E é emocionante ver que esse respeito pela minha trajetória continua no coração de cada amazonense".

O autônomo Ivan Cardoso, 47, a elogiou pelos apoios e creditou sua confiança em seu trabalho no legislativo, caso eleita. "Ela sempre fez o bem para muitas pessoas. Jamais vamos esquecer o que ela já realizou pelos idosos, pessoas com deficiência e demais pessoas. E agora chegou a vez dela atuar com mais garra.

Intensidade

Nejmi Aziz cumpriu nesta semana uma intensa agenda de compromissos da campanha em vários bairros e comunidades de Manaus. Ela ressalta que o contato direto com os cidadãos a motiva para fazer um trabalho que ajude as pessoas a melhorarem de vida.

"O governo atual não tem projeto para dar qualidade de vida para a nossa população. Não dar pra continuar vendo milhares de pessoas desempregadas, sem moradia e sem segurança para os cidadãos terem o direito de ir e vir. Caso eleita, vou propor projetos que possam colaborar para devolver a dignidade das famílias", destacou a candidata que ainda teve reunião com moradores do bairro da compensa.

Propostas

Entre as propostas da candidata Nejmi Aziz estão, o fortalecimento das Políticas Sociais Públicas; projetos para ampliar a Rede de Proteção voltada às crianças, adolescentes, mulheres, idosos e família; Defender junto ao Executivo a ampliação dos repasses obrigatórios para a Educação; Defender junto ao Executivo o fortalecimento de uma política esportiva estadual e fortalecer projetos como do Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz para tratamento de dependentes químicos.

*Com informações da assessoria

