Wilson Lima se defende de acusação sobre assédio sexual

Manaus - Na última sexta-feira (14) um portal de notícias do Amazonas publicou uma matéria noticiando um caso policial envolvendo a jovem Ana Sara Oliveira, 21, e o candidato ao governo do Estado, Wilson Lima (PSC).

De acordo com informações que já haviam circulado anteriormente, Wilson registrou uma queixa em 2014 contra a mulher sob a acusação de injúria, calúnia e difamação após a moça postar uma foto dos dois juntos em uma rede social, afirmando que estariam se relacionando como casal. O candidato nega o envolvimento.

Em um vídeo gravado e publicado no portal, a mulher conta como conheceu Wilson Lima. De acordo com Ana, um amigo em comum apresentou os dois no ano de 2012 quando ela tinha 14 anos, e desde o primeiro encontro eles teriam mantido relações sexuais em um motel em Manaus.

Em um das saídas, Ana Sara fez uma foto com Wilson e a imagem viralizou nas redes sociais. Ainda segundo a jovem, logo depois ela começou a receber ameaças de um investigador de polícia, identificado por ela como "Geraldo", motivo pelo qual a jovem teria se mudado para o interior do estado.

Resposta do candidato

O candidato Wilson Lima (PSC) nega a história e se pronunciou por meio de nota afirmando estar sofrendo ataques políticos em razão do desempenho eleitoral que vem registrando nas pesquisas.

Na nota o jornalista Wilson Lima afirma ainda ter encontrado Sarah uma única vez. Após o encontro, a jovem passou a postar fotos de ambos nas redes sociais e a afirmar ser sua esposa.

O jornalista registrou o Boletim de Ocorrência, após Sarah ter passado a enviar mensagens privadas para sua filha. Essas mensagens integram as provas materiais da defesa de Wilson Lima, assim como depoimentos de familiares que foram assediados por Sarah à época. Todas as provas da inocência do candidato serão entregues à Justiça, sob sigilo, na próxima semana.

Para o advogado da campanha Acram Isper, a campanha de Wilson sofre ataques em razão do desempenho eleitoral do candidato, à frente nas pesquisas em Manaus, o maior colégio eleitoral do Estado. “Os achaques, intimidações e chantagens não vingarão”, afirma Isper.

“Desde 2014, data de registro do Boletim de Ocorrência, até 30 de junho de 2018, Wilson Lima apresentou diariamente o programa mais popular da TV amazonense sem que ninguém questionasse a conduta dele. Agora, às vésperas da eleição, aparece uma mentira dessas”, afirma Isper. “Ninguém comete crime e corre pra delegacia para registrar BO”, finaliza.

Wilson Lima

“Agradeço de coração o apoio das milhares de pessoas que estão se manifestando em favor da nossa candidatura. Desde o início, eu sabia que seria difícil mudar e renovar o Amazonas”, disse Wilson Lima, que cumpre compromissos de campanha no interior do Estado. “Peço às amigas e aos amigos que caminham junto na nossa campanha que se preparem porque esses velhos políticos podem armar mais mentiras até a data da eleição. Vamos juntos renovar o Amazonas e mudar a vida da nossa gente”, finaliza Lima.

