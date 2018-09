Plinio Valério apresenta suas propostas ao Senado na TV Em Tempo

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O vereador e candidato ao Senado Federal, Plínio Valério (PSDB), foi o quinto, dos oito que disputam uma cadeira na bancada amazonense, a visitar a TV Em Tempo na rodada de entrevistas. Na manhã desta terça-feira (18), ele apresentou suas propostas e opinou sobre a superioridade do caboclo e o fortalecimento do modal econômico ambiental.

"O amazonense tem que perder a vergonha dos seus políticos", falou | Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

"Temos que gritar para os políticos em Brasília e o resto do país que somos descendentes de índios e merecemos o domínio da nossa própria terra. Querem nos manter isolados, porque não nos conhecem direito", disparou.

Apelando para receber a representatividade necessária ao Senado, ele já foi deputado federal suplente em 2013 e disse que estar no poder de um senador da República vai favorecer ainda mais a imagem da Amazônia como um todo.

"Não esperem de mim casinhas ou pontes ou projetos como o Prosamim. Quero sabatinar ministros e aprovar financiamentos externos que vão impactar em escala duradoura o amazonense. Não vou pedir esmolas em Brasília, como tratam a Zona Franca de Manaus (ZFM), vou exigir direitos", comentou.

No sentido de elencar o Amazonas como o maior estado da Federação, ele defendeu que o nativo tem que se orgulhar dos políticos que o representam - aproveitando para explicar o jargão publicitário de pedir que consultem o seu CPF.

O candidato reclamou que a Amazônia é tombada por pressão internacional e que não há espaço para atividade básica dos nativos | Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

"Não nos cabe mais o complexo de colonizado. 80% da Amazônia é tombada como patrimônio por pressão internacional e usam a desculpa da conservação, mas para quem estão guardando? Certamente, não para nossos filhos ou netos. A Amazônia nos foi dada por Deus e temos direito de usufruí-la da forma justa e correta", opinou.

Sobre casar o trabalho no Legislativo como o Poder Executivo, ele prometeu em fiscalizar os eleitos a partir de suas emendas parlamentares para, por exemplo, criar creches. "Vou exigir o cumprimento dos acordos. Assim, as mães vão poder deixar seus filhos nas creches e irem trabalhar, aquecendo a economia regional".

Na problemática da reforma previdenciária, ele é a favor da diminuição de impostos para as pessoas de classe média e baixa, afirmando querer tocar nos salários de cargos altos como juízes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na segurança pública ele fez referência ao projeto proposto pelo candidato ao governo Omar Aziz (PSD), Ronda Total. "O projeto bem sucedido Ronda no Bairro, vai aumentar ostensivamente e estender a segurança nas noites e becos, nas avenidas, praças e combater diretamente a alta criminalidade", projetou.

Em conclusão, ele exaltou o potencial econômico do território amazônico. "Descobrir a vocação de cada município é o ideal. Não queremos fomentar o êxodo rural, mas que as pessoas tenham condições de trabalharem bem no lugar onde nasceram, gerando os estímulos certos para tal", falou.

Leia mais

Nome militar nas urnas cresce 39% nas eleições

Movimento Diversidade luta pela ampliação de espaços LGBT's no AM